Salud mental en alerta: tres de cada diez argentinos tienen malestar psicológico, el peor registro en 14 años

NACIONALES

El malestar psicológico en la Argentina alcanzó en 2024 su nivel más alto desde 2010: pasó del 18,4% al 28,1%, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Esto significa que tres de cada diez personas presentaron síntomas de ansiedad o depresión durante el último año.





El informe advierte que el problema es más grave en los sectores de menor nivel socioeconómico y afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Entre la población en situación de pobreza, la prevalencia de malestar psicológico llegó al 39,5%, casi el doble que en los sectores no pobres (21,8%).





La investigación —realizada con datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina— analizó la evolución entre 2010 y 2024 y, de forma más detallada, el período 2022-2024 en un panel de seguimiento. Allí se identificó que:





El 58,2% de la población se mantuvo sin síntomas durante todo el período.

El 41,8% experimentó ansiedad o depresión en al menos uno de los tres años analizados.

Un 5% sufrió malestar persistente, un 12% lo presentó de forma intermitente, un 6,4% mejoró y un 18% empeoró en 2024.





Entre los factores asociados al deterioro se destacan el déficit de salud (enfermedades crónicas o graves), el desempleo y la exclusión laboral. El 30,4% de las personas desocupadas comenzó a experimentar malestar en el último año, duplicando la proporción de otros grupos.





La docente e investigadora Solange Rodríguez Espínola subrayó que la brecha de género responde a “roles, momentos del ciclo vital y funciones dentro del hogar”, con especial vulnerabilidad en mujeres jefas de hogar con empleos precarios.





El perfil de mayor riesgo combina edad avanzada, problemas de salud y exclusión laboral, en un contexto agravado por la pandemia y la crisis económica. “Hay multiplicidad de estresores que se suman si miramos el contexto económico y social”, concluyó Rodríguez Espínola.





Los resultados completos se presentarán este miércoles a las 18 horas en el programa de streaming Hagamos Lío de la UCA, a través de YouTube, con un panel de especialistas e investigadores.