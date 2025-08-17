MADARIAGA: Se llevaron botellas de fernet de un supermercado y el dueño los expuso en redes sociales

Un nuevo episodio de hurto se registró en el Supermercado Alem de General Madariaga, aunque en esta ocasión el dueño del comercio decidió no realizar la denuncia policial. En cambio, bajó las imágenes de las cámaras de seguridad y las publicó en sus redes sociales, incluso mencionando el apellido del supuesto responsable.





En la secuencia registrada por las cámaras se observa a dos jóvenes haciendo la fila para abonar en la caja. Uno de ellos cargaba botellas de gaseosa, mientras que el otro no llevaba nada en sus manos. Este último aguardó a que el sector de bebidas quedara despejado de clientes y, aprovechando ese momento, se dirigió a la góndola de fernet. Allí tomó dos botellas y las escondió dentro de su jogging.





Posteriormente, dio una vuelta por el local como si nada hubiera pasado y finalmente salió a la calle sin pagar, llevándose los productos ocultos. En el video difundido, se escucha al comerciante increparlo con dureza: “Salís sin pagar, basura”.



