MADARIAGA: Se llevaron botellas de fernet de un supermercado y el dueño los expuso en redes sociales

En la secuencia registrada por las cámaras se observa a dos jóvenes haciendo la fila para abonar en la caja. Uno de ellos cargaba botellas de gaseosa, mientras que el otro no llevaba nada en sus manos. Este último aguardó a que el sector de bebidas quedara despejado de clientes y, aprovechando ese momento, se dirigió a la góndola de fernet. Allí tomó dos botellas y las escondió dentro de su jogging.
Posteriormente, dio una vuelta por el local como si nada hubiera pasado y finalmente salió a la calle sin pagar, llevándose los productos ocultos. En el video difundido, se escucha al comerciante increparlo con dureza: “Salís sin pagar, basura”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
