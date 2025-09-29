La serie de TV que recomendó Julián Álvarez: “Me vi 88 capítulos en una semana”

Julián Álvarez sorprendió a todos
al revelar que se enganchó tanto con una serie de televisión que terminó viendo
88 capítulos en apenas una semana junto a su pareja Emilia Ferrero.
La recomendación de la “Araña” se
viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios en redes sociales. “Me vi
88 capítulos en una semana”, contó el futbolista de la Selección argentina en
una charla con el exrugbier Agustín Creevy.
“Mi mamá era fanática de esa serie, pero en una versión
anterior; yo estoy viendo la nueva. Cuando estaba en Manchester, vuelvo a
entrenar y Emilia la estaba la estaba mirando. Iba varios capítulos ya y me
enganché”, dijo sobre la reconocida novela “Café con aroma de mujer”.
Qué es “Café con aroma de mujer”
y de qué trata
“Café con aroma de mujer” es un
drama romántico que se desarrolla en el corazón del Eje Cafetero colombiano, un
paisaje de exuberantes montañas y plantaciones. La historia se centra en el
apasionado e imposible amor entre Gaviota, una recolectora de café de origen
humilde y espíritu indomable, y Sebastián Vallejo, el refinado heredero de una
de las familias cafeteras más poderosas del país.
Su romance se desata en medio de
la cosecha, pero pronto choca con las rígidas barreras de clase social y los
intereses económicos de la familia Vallejo, que se oponen rotundamente a la
unión. La trama teje el deseo, la separación forzada y la lucha de Gaviota por
ascender y labrarse un destino, todo ello con el aroma y la cultura del café
como telón de fondo. Es un relato sobre la perseverancia del amor frente a los
prejuicios y la ambición.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
