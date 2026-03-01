Fue a visitar a su novio a la cárcel, intentó pasar más de 900 dosis de cocaína y la detuvieron

NACIONALES

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a una mujer de 38 años en el complejo carcelario de Cruz del Eje , en la provincia de Córdoba. Fue arrestada por intentar ingresar 911 envoltorios de cocaína cuando iba a visitar a su novio alojado en el penal.

Durante el palpado preventivo, los agentes secuestraron algunos estupefacientes, dinero y otros elementos vinculados a la causa. A raíz de eso, creció la sospecha de que se tratara de una “mula” y que podía estar llevando sustancias ilícitas.

En este marco, los investigadores ordenaron que fuera trasladada a un hospital para realizar una revisión médica, donde se confirmó que llevaba drogas ocultas por vía anal .

Luego de la extracción, se secuestraron seis envoltorios ; cuatro de ellos con cocaína , equivalentes a 911 dosis , mientras que los otros dos incluían 37 comprimidos y 55 mitades de alprazolam .

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes ordenó la detención de la mujer , quien fue imputada y puesta a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Fuente: TN