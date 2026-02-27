Cayó “Chucha Grande”: La mujer que extorsionaba con fotos íntimas

INTERNACIONALES

Una mujer conocida con el alias de “Chucha Grande” fue capturada en flagrancia en la ciudad de Barranquilla, acusada de extorsionar a hombres mediante la obtención de material íntimo.





El operativo fue realizado por la Policía Metropolitana de Barranquilla el pasado 10 de febrero de 2026 en el barrio La Manga, luego de que la sospechosa intentara recibir dinero producto de un chantaje.





Según la investigación, la mujer contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, generaba confianza y concretaba encuentros personales donde obtenía fotos y videos íntimos. Posteriormente exigía transferencias bajo amenaza de enviarlos a esposas o familiares.





El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y al menos 10 hombres habrían sido víctimas de esta modalidad de sextorsión.





En un hecho similar, un hombre fue detenido en la localidad de Engativá tras robar un celular y exigir $900.000 para no divulgar contenido íntimo hallado en el dispositivo.





El procedimiento fue realizado por el Gaula de la Policía de la Región Metropolitana de Policía La Sabana.





Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de delitos y evitar compartir contenido íntimo en entornos digitales.