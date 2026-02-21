MAR DE AJÓ: Se pelearon por los turnos del karting, demoraron a un policía y luego cerraron la causa

ZONALES

Una discusión por el orden de los turnos para utilizar kartings terminó con una denuncia por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego - que luego fue desestimada-, la aprehensión de un hombre de 23 años y el secuestro de una pistola 9 milímetros.





El hecho ocurrió en una pista de kartings ubicada en la zona de Avenida del Libertador y Cramer de Mar de Ajó.





Al llegar, los efectivos separaron a las partes y entrevistaron a una mujer de 46 años, quien relató que se encontraba junto a su grupo familiar aguardando turno para utilizar los vehículos cuando se inició una discusión con otros presentes por el orden de ingreso a la pista.





Según su declaración, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y los apuntó, aunque no efectuó disparos. En el lugar señaló al presunto autor.





El hombre indicado, de 23 años, manifestó ser oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires del departamento de homicidios de Quilmes y exhibió su credencial, indicando que presta servicio en un área de investigaciones y que se encontraba franco de servicio al momento del hecho.





En presencia de testigos, se realizó un cacheo preventivo y se le secuestró de la cintura una pistola semiautomática calibre 9 milímetros marca Bersa, modelo TPR 9, con la inscripción oficial, con cargador colocado y 13 cartuchos.





Un empleado del comercio declaró que no observó que el arma fuera apuntada directamente hacia las personas.





Ante la situación, se procedió a su aprehensión por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y al secuestro del arma reglamentaria. También se dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos, que dispuso en primera instancia su desafectación de servicio en el marco de actuaciones administrativas.





Sin embargo, el 20 de febrero la Unidad Funcional de Instrucción interviniente ordenó la libertad del imputado en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. Tras esa decisión judicial, Asuntos Internos dejó sin efecto la desafectación previamente dispuesta dado que imágenes de video habrían sido trascendentales para resolver lo ocurrido.





El episodio no dejó personas lesionadas.