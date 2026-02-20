Quién es el motociclista de 25 años que mató a golpes a un hombre en una discusión de tránsito

NACIONALES

Agustín Elías Perrone Carozzo tiene 25 años y fue detenido ayer, acusado de matar a golpes a un automovilista durante una discusión de tránsito en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui .

Perrone, según pudo conocer TN en base a sus redes sociales, solía ser luchador de Muay Thai en su adolescencia, sin embargo, con el paso de los años, encontró una nueva afición: las motocicletas y autos . Se dedica a vender embragues para vehículos de competición y es familiar de un piloto de carreras de automovilismo de la zona .

Ayer, en la Av. Agote y 366 , Perrone protagonizó una violenta pelea que terminó con la muerte de Darío Andrés Lau, de 54 años.

El brutal episodio se desató tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una moto Honda CBX 250 . En ese momento, por razones que aún se desconocen, Lau, el conductor del auto, comenzó a golpear con un palo al motociclista .

En cuestión de segundos, la secuencia se agravó: Perrone golpeó al hombre de 54 años, que se desplomó y murió.

De inmediato acudió el personal de la Comisaría 2ª de Berazategui , a raíz de un llamado al 911 de uno de los testigos. Perrone fue detenido y su caso fue caratulado como “homicidio” .

Algunas personas que presenciaron el episodio contaron al portal By Noticias Berazategui , que el conflicto se habría desatado porque el conductor del auto “encerró” y sobrepasó al motociclista , rompiéndole los espejos .

En el caso interviene la UFI Nº1 de Berazategui , a cargo del fiscal Daniel Ichazo . La investigación avanza para determinar las circunstancias del hecho y se esperan los resultados preliminares de autopsia para conocer la causa de muerte de Lau .

Fuente: TN