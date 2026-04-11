MADARIAGA: Choque frontal en la 74 deja un muerto y dos heridos graves

MADARIAGA





Un grave siniestro vial ocurrió en la mañana de este sabado sobre la Ruta Provincial N° 74, a la altura del kilómetro 36, donde se produjo una colisión frontal entre dos vehículos que dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos.





El hecho se registró alrededor de las 7:00, en jurisdicción de Madariaga. Por causas que aún se intentan establecer, impactaron un Volkswagen Voyage y una Ford Ecosport.





En el primer vehículo viajaban dos jóvenes de 26 y 39 años con domicilio en Pinamar.





Ambos sufrieron traumatismos y excoriaciones, por lo que fueron trasladados al hospital de General Madariaga.





En tanto, el conductor de la Ford Ecosport, un hombre mayor de edad, falleció en el lugar a raíz del fuerte impacto. Su identidad aún no fue confirmada oficialmente.





Tras el siniestro, el sector permanecía con reducción de calzada mientras trabajaban efectivos policiales de Vial Pinamar y se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Según se informó, la calzada se encontraba húmeda al momento del hecho.





La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la UFID N° 8 de General Madariaga.