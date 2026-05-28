Lucky Brand llega a la Argentina: apuesta a vender al mismo precio que en EE.UU. y a abrir 30 locales

Otra etiqueta internacional de moda llega a la Argentina. Se trata de Lucky Brand, la marca de denim fundada en Los Ángeles en 1990 , que acaba de anunciar su desembarco oficial en el país con una inversión inicial de US$1 millón.

La operación será comandada por el grupo local Oxford Polo Club. Liderado por los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici , nació hace más de 20 años como licenciatario de diferentes marcas y luego avanzó con el lanzamiento de su propia etiqueta de indumentaria masculina, que lleva su mismo nombre.

Según explicaron desde la compañía, el negocio se apoya en una política comercial agresiva: vender sus productos al mismo precio que en Estados Unidos. Este posicionamiento -indicaron- es fruto de un acuerdo directo con la casa matriz (propiedad de Authentic Brands Group), que les permitirá ubicarse aproximadamente un 30% por debajo de los valores de sus competidores directos en el mercado nacional.

Bajo esta premisa, anticiparon que los jeans se comercializarán en una franja de entre $140.000 y $160.000, mientras que las remeras oscilarán entre los $50.000 y $60.000.

El despliegue de la marca comenzará en junio, con la puesta en marcha de su canal de e-commerce . A esto le seguirá el salto al mundo físico en julio, con la inauguración de s u primer flagship store en el shopping DOT Baires .

“Nuestro objetivo es construir una marca de largo plazo en Argentina, con una presencia sólida tanto en el canal digital como en el físico, manteniendo siempre la experiencia y el posicionamiento internacional de Lucky Brand”, señaló Laura Itzkovici, gerenta de Marketing de la operación local y licenciada en diseño textil.

En paralelo, los socios aseguraron que ya mantienen conversaciones con los principales operadores de centros comerciales, como IRSA y Cencosud, con la mira puesta en desarrollar una red de 30 locales exclusivos y alcanzar 50 puntos de venta en su primera temporada.

Para su primer año de actividad, Lucky Brand estima una facturación de $5000 millones (unos US$3,5 millones) y un volumen de ventas cercano a las 60.000 unidades. En términos de empleo, el proyecto prevé la creación de 150 puestos de trabajo, iniciando con 30 empleos directos en las áreas de retail, logística y administración.

La primera colección contará con más de 300 artículos para hombre y mujer, incluyendo más de 15 fits de jeans masculinos y más de 20 fits de jeans femeninos. La línea se completa con remeras estampadas con licencias de íconos culturales como The Rolling Stones, The Beatles, Grateful Dead, Guns N’ Roses, Fender y Woodstock, entre otros. En una segunda etapa, se incorporarán accesorios, calzado, bijouterie y fragancias..

Con este movimiento, Lucky Brand se suma a la lista de marcas extranjeras que vuelven a mirar a la Argentina como un mercado atractivo, impulsadas por la apertura comercial, incluso en un contexto económico desafiante para el retail.

A finales de abril, Maje abrió su primer local en Alcorta Shopping . La etiqueta francesa de lujo ingresa al país de la mano de Grupo Leuru , a cargo también de la llegada de Sandro y de Intimissimi.

También el mes pasado, Paul & Shark concretó su vuelta a la Argentina: la histórica marca italiana cortó las cintas de su tienda en Patio Bullrich . A partir de este movimiento, la etiqueta busca recuperar su posición en un mercado que considera estratégico para la región.

Previamente, el grupo danés Bestseller anunció su desembarco en la Argentina con un plan para abrir 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en cinco años, en alianza con Grupo One -la misma firma que trajo Decathlon y prepara la llegada de Kiabi -. Según precisaron, la operación comenzará este año con tres de las principales marcas del grupo: Jack & Jones, Only y Balmohk.

En paralelo, la etiqueta española de moda Mango anticipó su regreso a la Argentina tras más de 20 años fuera del mercado mediante un acuerdo de franquicia con el grupo argentino Grimoldi . La firma prevé la apertura de cinco locales en los próximos cinco años -la primera está prevista para septiembre en el shopping Alto Palermo-, junto con el lanzamiento de un canal de e-commerce.

Por su parte, la marca británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa confirmó una inversión estimada entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric . La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires en agosto, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica.

También la cadena de fast fashion H&M se acerca al mercado argentino. La firma sueca está en negociaciones para instalar su primera tienda en el país en el Alto Palermo.

A su vez, a fines del año pasado, la marca brasileña Farm Rio desembarcó en la Argentina con su primer local en Buenos Aires. La compañía, conocida por sus estampados vibrantes y enfoque en moda sostenible, llegó de la mano del Grupo Markova -liderado por Mariano Lobera- quien asumió también como director regional de la marca. El plan prevé la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay.

Fuente: La Nación