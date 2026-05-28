“Sos mía o de nadie”: el video viral de una joven para denunciar cómo su exnovio la amenaza y que llevó a su detención

Una joven tucumana que había denunciado a un ex novio ante la justicia decidió subir a las redes sociales un video reciente que filmó durante uno de los ataques de furia del hombre, que se trepó al capot de una camioneta y pegó algunas piñas al parabrisas mientras gritaba "sos mía o de nadie" . Tras la repercusión que tuvo la filmación, el hombre fue detenido este miércoles.

Los incidentes ocurrieron el último domingo en la localidad de Concepción, en el sur de Tucumán , desde donde el video se hizo viral. Micaela Calderón, de 32 años, denunció de esa forma el acoso, hostigamiento y amenazas constantes que padece desde "hace más de diez años" por parte del hombre al que identificó como Carlos Luciano Nieva.

Nieva (35) había salido durante un año con la mujer cuando eran adolescentes, según lo denunciado por Calderón. El hombre que trabaja como taxista en la ciudad fue arrestado por disposición judicial esta tarde, indicó el comisario Marcos Barros.

De acuerdo a la denuncia viralizada en las redes, el último episodio de violencia se produjo en la madrugada del domingo pasado cuando la joven se encontraba con un amiga en el asiento de acompañante de una camioneta. En ese momento, la chica es increpada por su ex que comenzó a perseguirla, con reclamos hasta que estalló por su negativa a prestarle atención.

Las imágenes muestran como el varón se trepa al capot de la camioneta, golpea el parabrisas y comienza a amenazar a la joven , en medio de gritos de desesperación de las amigas que dudan entre seguir la marcha, frenar o llamar a la Policía.

De hecho, en el video se escucha la conversación de las jóvenes cuando dicen "seguí adelante, pará y llamá a la Policía, que nos ayuden".

Esta no fue la primera vez que el muchacho actúa en forma hostil contra su ex novia, dado que la joven asegura que desde hace casi diez años padece el acoso .

En una publicación que compartió en su cuenta de Facebook para explicar lo ocurrido, Calderón remarcó que el ataque del domingo "no fue un hecho aislado" sino que se trataba de " el límite de un calvario que vengo viviendo desde hace más de diez años".

"La persona que se subió al capot de la camioneta, golpeando con violencia el parabrisas para destruirlo mientras nos gritaba una y otra vez que nos iba a matar, es Carlos Luciano Nieva. No fue un impulso; fue el reflejo de la violencia extrema que este tipo es capaz de ejercer" , añadió.

Calderón remarcó que el "hostigamiento y acoso sistemático" no solo lo soporta ella, sino que se extiende a todo su círculo, a quienes persigue con la taxi que maneja en Concepción. "Nos vigila, sabe nuestros horarios y las actividades que realizamos, sabe qué vehículos usamos, donde vivimos, pasa gritando por mi casa y las de mi entorno, deja notas perturbadoras y mas", alertó.

Tras recordar que lo denunció "hace más de 3 meses", precisó que la justicia le dictó " una medida cautelar de prohibición de acercamiento y de contacto ".

"Hoy decido hablar en primera persona porque las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas, con miedo, ansiedad e inseguridad, mientras un violento que no respeta las órdenes de la justicia sigue su vida como si nada", remarcó y en una llamado a su comunidad alertó que "la indiferencia también es cómplice".

Calderón destacó que "la justicia ya está actuando" en el caso.

En medio del reclamo de la intervención de la justicia anta la flagrancia de violar la restricción de acercamiento y con la prueba grabada en video, la Policía de la ciudad de Concepción logró ubicar y detener al acusado, que quedó a disposición de la justicia.

Fuente: Clarín