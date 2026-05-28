Autopsia a los restos de Ana Lía Corte en Bariloche: muerte no traumática y un cuerpo desmembrado por animales

El resultado preliminar de la autopsia realizada a los restos de Ana Lía Corte , la mujer de 52 años que estuvo 18 días desaparecida y que el martes fue hallada en el barrio Arrayanes de Bariloche, reveló este miércoles que la muerte se produjo a raíz de "un paro cardíaco no traumático".

La información es clave en medio de una investigación que buscaba descartar que el fallecimiento hubiera sido producto de un crimen. Es que el cuerpo había aparecido desmembrado y surgieron sospechas alrededor de la muerte.

"Los restos no presentaban indicios de criminalidad y el estado general en que fue hallado el cuerpo es resultado de la acción de animales presentes en la zona", confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro.

A su vez, indicaron que la identificación oficial de los restos se pudo lograr a través de las impresiones dactilares, aunque la familia ya había reconocido sus pertenencias en el lugar del hallazgo.

Finalizada la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes fueron recibidos e informados personalmente sobre los resultados de las pericias del Cuerpo Médico Forense.

El cuerpo apareció desmembrado en las cercanías de un barranco en la zona de La Barda, en el sur de la ciudad de Bariloche.

"Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... Siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche. Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos... La abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos roto, con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer... Me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho.... Yo te quiero mucho a vos, prima, hora hasta la eternidad"; la despidió Cecilia Corte, su prima, en redes sociales.

La víctima era buscada desde el 8 de mayo. La habían visto por última vez en el barrio Melipal, en un colectivo de la línea 51. Según el registro de las cámaras del colectivo la mujer estaba en buenas condiciones, vistiendo un gorro de lana, un pantalón ancho, una campera y una mochila. Bajó en el cruce de Tiscornia y Onelli, en la zona céntrica de Bariloche.

La Policía de Río Negro había reubicado el rastrillaje en los alrededores de Movilidad de Parques Nacionales y estructuras en desuso del sector. También se desplegó personal sobre la barda y el arroyo Ñireco.

A pesar de que los equipos habían rastreado los sectores aledaños a la casa de la mujer, así como las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, y habían realizado rastrillajes intensivos en las laderas del Cerro Otto y zonas boscosas del oeste, hasta este martes nada se sabía de la mujer desaparecida.

De acuerdo al testimonio de familiares a Diario Río Negro , la mujer transitaba un tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio. "El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren", indicó Gabriel Bondel, amigo de la familia.

"Lo mismo pasó en 2021 cuando desapareció. Se fue a la costa del lago, pero en esa ocasión apareció enseguida. Ahora la falta de noticias hace todo muy difícil", había afirmado Bondel antes de conocerse el trágico desenlace.

Los restos fueron encontrados este martes en la esquina de las calles Clemente Onelli y Arrayanes por vecinos de la zona, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades.

Tras este alerta, se montó un fuerte operativo judicial y policial en la zona, en donde trabajaron efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Brigada de Investigaciones, Criminalística y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). Luego, los restos hallados fueron trasladados a la morgue del hospital zonal donde el miércoles por la mañana se realizó la autopsia.

Si bien en un primer momento la justicia no había confirmado su identidad, fue la propia familia la que dio la noticia a través de un mensaje de despedida en la cuenta de Instagram que se armó para difundir su búsqueda. "Adiós Anita, te vamos a recordar siempre. Gracias por tu alegría infinita", la despidieron.

Su marido, el guía de montaña brasileño Milton Marques, también la despidió en sus redes: "Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra. Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor", escribió el hombre, con quien Ana Lía tenía un hijo de 12 años.

Fuente: Clarín