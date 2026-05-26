Jubilado murió decapitado al chocar contra un tractor que iba por la ruta con las luces tapadas

ZONALES

Un hombre de 76 años murió ayer por la noche en un trágico accidente ocurrido sobre la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, cerca de Miramar, luego de impactar con su automóvil contra un tractor que trasladaba rollos de pastura y circulaba con las luces traseras obstruidas.





El siniestro se registró alrededor de las 20, cuando un Volkswagen Voyage chocó por alcance contra un tractor Deutz conducido por un peón rural de 21 años, identificado como Damián Rulín. El vehículo agrícola llevaba enganchado un pinche doble utilizado para transportar rollos de pastura compactada para hacienda.





Según determinaron los peritos que trabajaron en el lugar, los rollos tapaban completamente las luces traseras del tractor, lo que habría impedido que el automovilista advirtiera la presencia del vehículo sobre la ruta.





A raíz del fuerte impacto, uno de los pinches metálicos impactó contra la cabeza del conductor del Voyage y le provocó la decapitación, causándole la muerte en el acto. La identidad de la víctima no fue difundida oficialmente hasta la realización de la autopsia, es oriundo de Miramar, al igual que el imputado.





Por disposición del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, el conductor del tractor fue aprehendido y alojado en una dependencia policial de Miramar, acusado del delito de homicidio culposo.





La Ley Nacional de Tránsito prohíbe la circulación nocturna de maquinaria agrícola en rutas cuando no cuenta con las condiciones de seguridad y señalización correspondientes.