Villa Gesell: chocó una Ford Raptor, provocó un masivo corte de luz y abandonó la camioneta para escapar

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Un impactante accidente ocurrió durante las primeras horas de este domingo en Villa Gesell, cuando una camioneta Ford Raptor que circulaba a alta velocidad terminó destrozada tras chocar contra un poste de energía en la zona norte de la ciudad. El conductor escapó antes de la llegada de la policía y dejó el vehículo abandonado en el lugar.





El hecho se registró en inmediaciones de Calle 307 y Alameda 211. Según las primeras informaciones, la camioneta perdió el control y terminó impactando violentamente contra un poste, provocando su caída sobre una vivienda de la zona.





Como consecuencia del choque, quedó fuera de servicio el alimentador eléctrico que abastece a gran parte del barrio norte de Villa Gesell, generando un importante corte de luz que afectó a numerosos vecinos.





La Ford Raptor sufrió severos daños materiales producto del impacto. Sin embargo, cuando personal policial arribó al lugar, el conductor ya no estaba. La camioneta había quedado completamente abandonada.





Durante la inspección del rodado, los efectivos encontraron documentación en el interior, lo que permitió establecer la identidad del propietario. De acuerdo a los datos recabados, el vehículo pertenecería a un vecino geselino que la habría adquirido recientemente a un joven oriundo de Pinamar.





Hasta el momento, el conductor continúa sin aparecer y es intensamente buscado para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y establecer eventuales responsabilidades.





En paralelo, personal de guardia de CEVIGE trabajó durante varias horas en la reparación de la línea dañada para intentar normalizar el suministro eléctrico en la zona afectada.