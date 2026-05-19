VILLA GESELL: Millonario robo en una agencia de motos de la que se llevaron 300 mil dólares

ZONALES





Un millonario robo fue descubierto en las últimas horas en una concesionaria de motos de Villa Gesell, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada tras romper parte del techo del local y escaparon con una importante suma de dinero en distintas monedas extranjeras y un arma de fuego.





El hecho ocurrió en una agencia ubicada sobre Avenida Buenos Aires al 1400 y fue denunciado por el propietario del comercio, un hombre de 57 años dedicado a la venta de motocicletas.





De acuerdo a la denuncia radicada en la comisaría Cuarta, el comerciante constató durante la mañana que autores ignorados habían logrado acceder al inmueble luego de provocar daños en el techo.





Según se informó, los delincuentes ingresaron al entrepiso superior del local y sustrajeron 300 mil dólares estadounidenses, 10 mil euros y una pistola Glock calibre 9 milímetros de color verde que pertenecía al damnificado.





La víctima indicó además que no contaba en ese momento con la documentación del arma y señaló que el sistema de alarma instalado en el comercio no detectó movimientos durante el robo.





En el lugar trabajó personal policial junto a efectivos de la DDI Villa Gesell y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para intentar establecer cómo actuaron los autores del hecho y reunir elementos de prueba.





Fuentes de la investigación indicaron que el local posee cámaras de seguridad, aunque las mismas se encuentran ubicadas en el sector de exposición de motos. La causa fue caratulada como “robo” y quedó en manos de la UFID Nº 6 de Villa Gesell.