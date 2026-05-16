Un empresario chileno fue detenido en Brasil por protagonizar un ataque racista y homofóbico arriba de un avión

Un ciudadano chileno fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, San Pablo, luego de hacer comentarios racistas y homofóbicos arriba de un avión contra miembros de la tripulación y pasajeros.

Se trata de Germán Naranjo Maldini , quien se desempeñaba como gerente de Landes, una empresa chilena de alimentos y biotecnología marina.

La situación sucedió en el 10 de mayo en el vuelo de Latam Airlines LA8070, que iba de San Pablo a Frankfurt, Alemania, y la agresión del empresario quedó grabada en un video que se viralizó en las últimas horas, en el se pueden escuchar los comentarios ofensivos y discriminatorios que lleva adelante contra otro hombre.

“Él es gay en contra de mí”, se escucha en un principio. “¿Cuál es el problema?“, le pregunta una azafata y el hombre que insiste en tener un problema con quien parece ser personal aéreo dice: ”Nadie tiene ningún problema, él tiene problemas conmigo. Los gays basta de ser tan... tan...“. No termina de completar la idea, en medio de un ataque de furia.

“Es un problema para mí ser gay”, dice después. Y la agresión continúa, frente a la indignación del resto de la tripulación: “La piel negra. Qué más... el olor a negro a brasileño. Olor a brasileño”.

“Vamos a desembarcar, porque estás molestando, agrediendo”, ordena en portugués una de las azafatas. “Uh qué susto”, responde desafiante el empresario. Y continúa: “A el no lo conozco. A vos negro, mono, no te conozco. Los monos andan en los árboles”. Luego comienza comienza a hacer una onomatopeya de un mono.

Landes emitió un comunicado en el que repudió el accionar de su empleado. “Landes condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia. Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su Política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”, sostuvo la firma.

En el documento, la firma pesquera aclaró en primer lugar que tomó conocimiento de los antecedentes a través de los medios de comunicación, apuntando a que no fueron informados oportunamente sobre el altercado antes de que se hiciera público.

Fuente: La Nación