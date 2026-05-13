Detuvieron a una mujer acusada de haber quemado y matado a su novia en Salta

Una mujer de 46 años fue detenida con prisión preventiva acusada de haber matado a su novia, una mujer de 48 años, en la ciudad de Salta.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el caso comenzó a ser investigado el jueves 7 de mayo, cuando se reportó que una mujer que vivía en el barrio Villa Angelita, en la zona sudeste de la capital salteña, sufrió graves lesiones por quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde quedó internada en terapia intensiva. Al día siguiente, falleció. El diagnóstico fue una falla multiorgánica por quemaduras.

La autopsia realizada por el Servicio de Tanatología Forense del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) confirmó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico a causa de las quemaduras.

Este martes, en la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, detalló los hechos atribuidos a la detenida, la calificación legal y las pruebas reunidas hasta el momento. Además, solicitó la prisión preventiva por la gravedad del hecho y para garantizar la comparecencia de la imputada al proceso.

De este modo, fue acusada por el delito de homicidio calificado por la relación de pareja y por ensañamiento.

La jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos, aprobó el pedido y dictó la medida. La imputada, asistida por su defensa particular, decidió no declarar.

El fiscal Espilocín indicó que la investigación continúa en curso y que se dispusieron todas las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias del crimen.

Fuente: TN