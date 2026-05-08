(VIDEO IMPACTANTE) Loma de Zamora: una policía mató a un delincuente que intentó asaltarla con un cuchillo

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Una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos a un delincuente que intentó asaltarla en la localidad de Lomas de Zamora. El hecho ocurrió durante la noche del martes y es investigado como un caso de legítima defensa.





Según indicaron fuentes judiciales, la mujer se encontraba franco de servicio y vestida de civil cuando fue interceptada por un hombre armado con un cuchillo en la zona de Capitán Rubén Martell al 100, entre las calles General Juan Facundo Quiroga y Camilo Mandelli, en el barrio Santa Catalina.





De acuerdo a la reconstrucción inicial, el asaltante intentó robarle sus pertenencias y la oficial decidió resistirse al ataque. En medio de la situación logró extraer su arma reglamentaria calibre 9 milímetros y efectuó varios disparos contra el agresor.





El delincuente murió en el lugar como consecuencia de las heridas recibidas.





Tras el episodio, la mujer se retiró corriendo de la escena y posteriormente dio aviso a las autoridades sobre lo sucedido. La oficial presta servicio en el Comando de Patrullas de ese distrito.





La investigación quedó a cargo del fiscal Jorge Rolando Grieco, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, quien interviene para determinar las circunstancias del hecho, aunque hasta el momento la principal hipótesis sostiene que la policía actuó en legítima defensa.