La madre se fue a una fiesta, dejó a sus hijos solos y murieron carbonizados

INTERNACIONALES

Tres niños murieron carbonizados tras un incendio que se desató en una vivienda del municipio de Serrinha, en el interior del estado de Bahía, Brasil, durante la mañana de este domingo (3). Según informó la Policía Civil a medios locales, la madre de las víctimas, una mujer de 27 años, fue detenida en flagrancia acusada del delito de “abandono de incapaz con resultado de muerte”.





La investigación indica que la mujer habría salido la noche anterior a una fiesta, dejando a sus cuatro hijos solos dentro de la casa. De acuerdo con las primeras pericias, el incendio se habría iniciado cuando uno de los niños prendió fuego a un colchón, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente por toda la vivienda.





Las víctimas fatales fueron identificadas como Samuel Nascimento de Almeida, de 4 años; Jeremias de Jesus Borges, de 6 años; e Ismael Nascimento de Jesus Borges, de apenas 11 meses.





Un cuarto niño, de 7 años, logró escapar con vida del incendio. Fue asistido por el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y trasladado a un centro de salud.





La Policía Militar acudió al lugar y encontró a los Bomberos trabajando en el control del fuego. Aunque el incendio fue extinguido, los tres menores ya habían fallecido. Se realizaron peritajes y se dispuso la remoción de los cuerpos. La madre permanece detenida a disposición de la Justicia, mientras el caso sigue siendo investigado por la 1ª Delegación Territorial de Serrinha.