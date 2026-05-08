ARCA amplió su denuncia contra la AFA: habla de facturas truchas, una evasión de casi $300 millones, y acusa a Tapia y Toviggino de asociación ilícita

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal contra Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y la primera plana dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por maniobras de evasión tributaria agravada por casi $ 300 millones y la posible configuración de una asociación ilícita.

Según la denuncia, a la que tuvo acceso Clarín , la investigación del organismo recaudador detectó un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66 , producto del uso de facturas truchas. ARCA manifiesta que la AFA apeló a una red de "proveedores apócrifos" para simular gastos y así evitar el pago de impuestos correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025.

La presentación afirma textual que se utilizó " facturación apócrifa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero ", evadiendo así impuestos que le corresponderían pagar. Dice, además, que AFA declaró operaciones con proveedores respecto de los cuales existen indicios graves, precisos y concordantes que permitirían inferir su "carácter apócrifo".

La ARCA además solicita que se investiga la posible configuración de una asociación ilícita fiscal conformada por Tapia, Toviggino, Victor Blanco y Cristian Malaspina (Secretarios de AFA) y Gustavo Lorenzo (Director General de la entidad). El organismo ya denunció en diciembre pasado a la AFA y sus directivos por evasión, debido la retención indevida de aportes previsionales e impositivos, por un montón de $7.500 millones .

Prosecretario de Redacción. Editor Jefe.

Fuente: Clarín