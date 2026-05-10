MAR DEL PLATA: Así fue el dramático operativo en el mar que puso en riesgo a los rescatistas en plena ciclogénesis

ZONALES





Aparecieron imágenes del operativo de rescate que tuvo lugar frente a la costa de Mar del Plata, donde personal de la Prefectura Naval Argentina asistió a dos hombres que habían ingresado al agua a practicar parawing a pesar del alerta meteorológica.





De acuerdo a la información que este medio publicó hace instantes, el episodio ocurrió a la altura del Torreón del Monje, donde los deportistas, de 53 y 47 años, no lograban regresar a la costa por el intenso oleaje y las condiciones extremas que afectaban al mar en medio del fenómeno de ciclogénesis.





Según el parte oficial, desde el Club Náutico se dio aviso al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo local sobre la presencia de los dos hombres en el agua, aunque había restricciones de navegación vigentes, dispuestas por las autoridades.





A partir de ese momento, Prefectura desplegó un importante operativo que incluyó una embarcación semirrígida, móviles terrestres y el alistamiento del guardacostas “Río Luján”, ante la posibilidad de que la situación escalara y fuera necesario un rescate de mayor complejidad.





El video del operativo muestra el difícil trabajo que tuvieron los rescatistas para maniobrar entre las olas y las fuertes ráfagas de viento, en una situación que desde la propia fuerza calificaron como de “alto riesgo”.





Como ya es de público conocimiento, los dos deportistas lograron ser asistidos y regresaron a tierra sin necesidad de atención médica. Sin embargo, tras el operativo fueron denunciados por haber desobedecido la alerta meteorológica y por poner en riesgo tanto sus vidas como la de los efectivos que participaron del rescate.





En el caso intervino la Unidad Fiscal de Mar del Plata, que ordenó tomar declaraciones testimoniales y reunir las actuaciones correspondientes sobre el despliegue realizado por la fuerza federal.