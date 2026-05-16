Los 3 signos que podrían recibir una noticia inesperada a mediados de mayo, según la astrología

Mayo de 2026 viene cargado de movimientos intensos en astrología , especialmente durante la segunda mitad del mes . Astrólogos destacan que uno de los tránsitos más importantes ocurre el 17 de mayo , cuando Mercurio entra en Géminis y se une a Urano , el planeta asociado a los cambios repentinos, las sorpresas y las noticias inesperadas .

Además, la Luna Nueva en Tauro y distintos aspectos vinculados a Urano están generando un clima de movimientos rápidos , revelaciones y giros inesperados en temas personales, laborales y emocionales.

Según distintos astrólogos y calendarios astrológicos de mayo , hay tres signos que podrían sentir especialmente fuerte esta energía durante las próximas semanas.

Con Mercurio entrando en Géminis y haciendo conjunción con Urano, este signo aparece como uno de los más movilizados del momento.

Especialistas explican que Géminis podría recibir noticias relacionadas con:

La energía de Urano suele traer situaciones inesperadas o conversaciones que cambian completamente el panorama . Por eso, muchas personas de este signo podrían encontrarse frente a propuestas, llamados o revelaciones que alteren sus planes de manera repentina.

Tauro viene atravesando meses bastante intensos a nivel astrológico y mayo marca un punto clave , especialmente con la Luna Nueva en su signo y distintos movimientos vinculados a Urano.

Astrólogos señalan que muchas personas taurinas podrían recibir noticias relacionadas con estabilidad económica, trabajo o cuestiones emocionales que venían estancadas desde hace tiempo.

También aparece una fuerte energía de renovación y cierre de ciclos. Por eso, algunas situaciones que parecían quietas podrían empezar a moverse de golpe hacia mediados de mayo.

Escorpio es otro de los signos más mencionados por astrólogos durante este período debido a la fuerte energía de transformación emocional que atraviesa mayo.

La Luna Llena en Escorpio de comienzos de mes dejó al descubierto emociones, tensiones y situaciones que venían guardadas desde hace tiempo . Y ahora, con los nuevos movimientos planetarios, podrían aparecer noticias o conversaciones importantes que terminen de aclarar ciertos vínculos o decisiones pendientes.

Especialistas remarcan que muchas veces las energías de Urano funcionan como “despertadores”: situaciones inesperadas que obligan a ver algo desde otro lugar .

Uno de los aspectos más comentados por astrólogos este mes es justamente la entrada de Mercurio en Géminis junto a la influencia de Urano, un tránsito asociado con:

Por eso, muchos especialistas recomiendan mantenerse flexibles y abiertos a cambios durante la segunda mitad de mayo , ya que el clima astrológico apunta a movimientos bastante más rápidos e impredecibles que en las primeras semanas del mes.

Fuente: TN