Dormían sin colchones y los ataban a la cama: así vivían los nueve hermanos rescatados en Santiago del Estero

Un operativo policial en una zona rural del Departamento de Figueroa, al noreste de Santiago del Estero, destapó el horror que se escondía detrás de las paredes de una vivienda conocida por los vecinos como “la casa de los primos”. Allí, nueve hermanos sobrevivían en condiciones inhumanas, sometidos a golpes, abusos sexuales, hambre y explotación por parte de su propia familia.

El allanamiento en el lugar, que terminó con el rescate de los menores y la detención de los padres de las víctimas y de un yerno , se llevó a cabo tras una denuncia presentada el mes pasado por la Asociación Civil Caring For Children y Madres Víctimas de Trata .

Con el correr de las horas y el avance de la causa, se conocieron detalles que dejaron en shock a los propios investigadores del caso.

Al entrar a la casa, los efectivos encontraron un panorama desgarrador: los chicos dormían sobre elásticos de metal, sin colchones, y presentaban marcas en el cuerpo a simple vista

Sin embargo, en una habitación cerrada con candado, descubrieron colchones nuevos que nunca habían sido usados.

Uno de los casos más dramáticos fue el de un joven con discapacidad severa: era ciego, mudo y tenía retraso mental. Según revelaron fuentes de la investigación a El Liberal, estaba atado a una cama, con heridas sangrantes y signos de maltrato constante.

Los testimonios reunidos en la causa revelaron además que algunos familiares lo golpeaban y filmaban las agresiones con teléfonos celulares “por diversión”.

Otros dos menores debieron ser internados de urgencia por desnutrición y deshidratación , con apenas 30 kilos de peso.

Entre las víctimas hay tres mayores de edad — de 28, 26 y 25 años — con graves problemas de salud mental y motriz, una menor con discapacidad de 16 años , tres hermanas de 12, 8 y 4 años , y dos varones de 10 y 6 años.

El silencio de los vecinos fue clave para que el horror se mantuviera oculto durante años. La policía investiga si hubo complicidad o encubrimiento en la zona.

La causa, encabezada por las fiscales Jesica Lucas y Vanina Aguilera, bajo la supervisión del juez Sergio Guillet, investiga delitos gravísimos: abandono de persona agravado, abuso sexual, lesiones, corrupción de menores y facilitación de la prostitución.

Las acusaciones más estremecedoras apuntan al padre de los chicos. De acuerdo con la investigación, explotaba sexualmente a algunas de sus hijas a cambio de botellas de vino con hombres de la zona rural.

Ahora los investigadores intentan determinar quiénes participaron de esos abusos y si hubo vecinos que conocían lo que ocurría dentro de la casa.

El tercer detenido es un yerno de la familia , investigado por abuso sexual con acceso carnal contra dos de las víctimas.

Durante los allanamientos, la policía secuestró varios teléfonos celulares que serán peritados en las próximas horas. Los fiscales sospechan que en esos dispositivos podrían existir registros de agresiones, abusos y situaciones de explotación sexual.

Mientras tanto, las víctimas reciben asistencia médica y psicológica tras años de horror y abandono.

Fuente: TN