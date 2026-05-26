Mesa política: después de las fotos para escenificar una tregua frágil, Santiago Caputo y Martín Menem se reencuentran sin Milei

Después de la sesión de fotos en el balcón de la Casa Rosada y de todos los gestos del Presidente que sirvieron para enfriar por algunas horas la interna que Santiago Caputo había alimentado por redes y Patricia Bullrich por TV, la mesa política del Gobierno vuelve a reunirse este martes en Balcarce 50 . Tras encabezar el lunes la reunión de gabinete y repartir sonrisas para todos los actores , Javier Milei no será de la partida y delega la conducción de esa instancia, como es habitual, en su hermana Karina.

En el encuentro en el despacho del jefe de gabinete Manuel Adorni -una elección para respaldar al funcionario- vuelven a verse las caras el asesor presidencial y referente de Las Fuerzas del Cielo y Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem después del escándalo por la cuenta de X Rufus Periodista que el consultor le asigna al titular de la Cámara Baja.

Camino a la Catedral Metropolitana, Caputo se saludó con el segundo, mano derecha de Karina Milei, y hasta elogió la foto de Federico López Claro -fotógrafo de Clarín - que retrató el momento. En cambio, dejó que algunos de los streamers de Carajo! divulgaran el video completo en el que el asesor se limpia la mano con su sobretodo después de estrecharla al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.

En el entorno de Caputo se esfuerzan para que la discusión por la interna por las acusaciones de cuentas blue de dirigentes libertarios en X no termine de apagarse .

El titular de la Fundación Faro, Agustín Laje -que había sostenido públicamente que le habían mentido a Milei- ratificó su posición en declaraciones radiales y sugirió que es preferible que haya sido alguien del entorno de Menem a espionaje. "Si la cuenta de Rufus no es del Presidente de la Cámara de Diputados, es de alguien que está a su lado, porque con el nivel de información que manejaba esa cuenta.... Ojalá que sean ellos, porque sino se trata del caso de espionaje más escandaloso de la historia argentina ", dijo el director del think tank oficialista, días después de que se conocieran audios privados de Milei con una mujer.

Bullrich también es de la partida. La jefa del bloque de senadores de LLA sintió el rigor de la hermanísima que la ubicó en el Tedeum lejos del gabinete y no fue invitada al Cabildo , pero fue abrazada por el Presidente en el balcón de la Rosada.

El karinismo le contestó con gestos de poder, luego de que la ex ministra de Seguridad presentara su Declaración Jurada para dejar en evidencia a Adorni, que sigue presionado por la causa judicial por enriquecimiento por la que presumiblemente será indagado en las próximas semanas. Su armador político Federico Angelini se fue de la Cartera de Seguridad para recalar en el gabinete de Maximiliano Pullaro, todo un síntoma que evidencia que Alejandra Monteoliva hoy responde a la hermanísima y no a su anterior jefa y antecesora en el cargo .

El ministro de Economía Luis Caputo , acaso el funcionario del gabinete que se mueve con mayor autonomía en la gestión, volvió a decir presente en la cumbre de poder mileísta. La semana pasada ofreció una declaración para el agrado de los hermanos Milei al decir que esta gestión y la de Macri -que él mismo integró como ministro y presidente del BCRA- son " opuestas ".

El recorte del ministro de Economía para todas las Carteras -con la excepción de Justicia- generó malestar en varias dependencias.

El ministro del Interior Diego Santilli -que quiere ser candidato a gobernador y responde a la secretaria general de Presidencia, aunque fue uno de los que más sufrió el último ajuste- completa la nómina de la mesa política, que presumiblemente este martes renovará una foto desp ués de varios encuentros caldeados en los que los asistentes evitaron sonreír para la cámara.

La previa tuvo declaraciones del Presidente para ordenar la agenda informativa del día, que incluyeron una respuesta pública a la homilía del Jorge García Cuerva. El arzobispo había reclamado diálogo a la dirigencia política y menos violencia virtual en las redes, un tema que se tocó en la reunión de Gabinete.

El Ejecutivo envió este martes por la mañana al Congreso los proyectos de Ley de Lobby, Prevención de Ludopatía, la Derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y el Súper RIGI, que Adorni había confirmado el viernes.

Sin los votos ordenados, el oficialismo toma aire para ir por la reforma electoral y piensa en alternativas sobre las PASO. En la mesa política quieren que la reforma tenga media sanción en julio .

Más allá de los fuegos artificiales de las redes, LLA ordenó parcialmente las divergencias por la estrategia política de cara a 2027, aunque existen matices. Los delegados de Karina Milei avalan niveles de entendimiento con varios gobernadores, como exigían los Caputo y Bullrich , que reclaman más velocidad y nitidez en esos movimientos.

La diferencia de fondo sigue siendo en parte el vínculo con Jorge Macri y qué hacer con la Ciudad a la que el ministro de Economía le reconoció una deuda por coparticipación por $800 mil millones la semana pasada. Karina Milei, que llegó a la Rosada con su perro Thor, descarta un acuerdo con el jefe de Gobierno, que todavía ve posible una alianza.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín