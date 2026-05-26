La batalla por la imagen: ignorado por la transmisión oficial del tedeum, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo

Sonriente y ataviado con un largo sobretodo cruzado beige y una boina negra, el asesor presidencial Santiago Caputo se acerca y le ofrece el saludo al subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem , uno de sus rivales en la feroz interna oficialista. Segundos después, se frota en su sobretodo la mano que acaba de estrechar. La imagen, tomada a la salida del tedeum en la Catedral Metropolitana, fue reproducida ayer por el soldado digital de las Fuerzas del Cielo Alejandro Sarubbi , alias el GordoLeyes, en su cuenta de la red X, acompañado por una frase sugestiva: “Las manos siempre deben estar limpias. En cualquier contexto o circunstancia”.

Más allá de las invocaciones a la tregua, promovida por el presidente Javier Milei con una reunión de Gabinete posterior al tedeum y otra de la mesa política, este mediodía, la guerra entre el tándem que componen menemistas leales a Karina Milei y los representantes caputistas siguió en la comunicación, antes, durante y después de la ceremonia en la que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , expresó duras críticas a la “división” y la “polarización”, sin reacciones negativas desde Balcarce 50.

Las manos siempre deben estar limpias. En cualquier contexto o circunstancia. pic.twitter.com/F0PzpbQXAb

Rodeado de decenas de sacos azules, Caputo llamó la atención por su atuendo, al estilo de los personajes de la serie británica Peaky Blinders, en la segunda fila en la caminata inicial encabezada por el Presidente desde la Casa Rosada hasta la Catedral. En esos 200 metros, Milei se mostró junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , acusado por Caputo y sus soldados digitales de manejar la cuenta @PeriodistaRufus, desde la que salieron duras críticas a Las Fuerzas del Cielo y también, en algunos casos, al propio Presidente. Más allá de haber partido juntos desde el mismo lugar, no hubo saludo público ni muestra de acercamiento alguna entre Martín Menem y el consejero presidencial.

Aquella imagen en la caminata inicial fue prácticamente la única toma de la transmisión oficial (a cargo del cineasta oficial Santiago Oría , cercano a los hermanos Milei) en la que pudo verse a Caputo. El asesor presidencial sí apareció, durante la ceremonia y en una toma general, mientras García Cuerva la emprendía contra el “terrorismo de las redes”, un terreno que es especialidad de la tropa digital que tiene a Caputo como líder indiscutido. A modo de guiño posterior a su asesor estrella, el Presidente consideró hoy que “terrorismo” era “una palabra un poco exagerada” para hablar de la actividad en las redes sociales. “No importa, no me interesa salir en ningún lado”, fue la respuesta de Caputo que escucharon dirigentes de su confianza.

Nadie, en el oficialismo, cree que esa toma haya sido obra de la casualidad. Tampoco que Caputo no aparezca en las fotos oficiales enviadas por Presidencia: ni en las quince que retratan el tedeum, ni en las seis que reflejan el paso posterior por el Cabildo, donde los funcionarios entonaron el Himno Nacional. Una parte de su sobretodo puede identificarse en una sola de ellas, detrás de un Milei saludando a la multitud.

No fue, por cierto, el único detalle al que la transmisión oficial le prestó atención. Oría se ocupó, además, de no mostrar a Milei mientras García Cuerva hacía las menciones más críticas. Tampoco abundaron las imágenes de la senadora libertaria Patricia Bullrich , crítica de la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aunque el Presidente se encargó de saludarla en el tedeum y también de sumarla al balcón de la Casa Rosada luego de los actos oficiales.

“En resumidas cuentas, acá está definido el proyecto nacional argentino de los próximos 20 años. La política lo único que tiene que hacer es no estorbar. La libertad avanza”, escribió Caputo en la noche del lunes, intentando ubicarse más allá de la pelea interna, aunque su referencia a “la política” coincide con las críticas que las Fuerzas del Cielo dirigen hacia los integrantes de la familia Menem, a quienes relacionan con los casos judiciales de corrupción en el Andis, la causa de $Libra y las desventuras judiciales de Adorni, embanderado como ellos en la escudería karinista. Desde el menemismo, en tanto, cuestionan a Caputo y los suyos por “no saber nada de política y pensar que todo se maneja en las redes”. Acusan a Caputo y su gente de seguir “un proyecto personal”, que es el de las Fuerzas del Cielo, y no el proyecto nacional “de Javier y Karina”, que -según los menemistas- “Martín sigue con lealtad”.

Al igual que Karina Milei, los Menem se quejan por lo bajo de la metralla mediática que responde a Caputo y sospechan que buena parte de los escándalos que sacuden al Gobierno tuvieron su origen en alguna usina ligada a los celestiales. La guerra, que ayer se dio en la comunicación, promete nuevos capítulos.

Fuente: La Nación