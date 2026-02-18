La CGT ratificó el paro general: qué día no funcionará el transporte en todo el país y quiénes adhieren

La CGT ratificó el paro general de 24 horas sin movilización, con adhesión del transporte público . La medida se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que puede ser este jueves 19 de febrero o la semana que viene .

La decisión fue tomada durante una reunión virtual del Consejo Directivo de la central obrera, donde se optó por para avanzar con una nueva huelga general y se descartó realizar una movilización al Congreso.

Uno de los datos clave del paro general es que el transporte público no funcionará durante 24 horas . La medida contará con la adhesión de todos los gremios estratégicos del sector, lo que garantiza un impacto total.

En ese marco, fue decisivo el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que nuclea a los choferes de colectivos. Con su adhesión confirmada, no habrá servicio de colectivos en todo el país durante la jornada de paro.

A la huelga también se sumarán los gremios ferroviarios , los maquinistas de trenes y los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte , que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes, subte, taxistas y personal marítimo y fluvial.

El endurecimiento de la postura sindical se explica por el avance del proyecto de reforma laboral en el Congreso y, en particular, por la inclusión del artículo que destaca la modificación del régimen de licencias médicas , que reduce el porcentaje del salario que perciben los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.

La CGT definió que el paro general se realizará el mismo día en que Diputados trate la reforma laboral . Si el oficialismo logra avanzar con la sesión esta semana, la huelga tendrá lugar este jueves 19 de febrero . En caso de que el debate se postergue por negociaciones políticas, la fecha alternativa será la semana que viene .

El paro general de 24 horas convocado por la CGT contará con la adhesión de sindicatos estratégicos, lo que garantiza un impacto significativo en el transporte, los servicios y la actividad laboral en todo el país.

La paralización del transporte será casi total debido a la adhesión de los principales gremios del sector:

También se suman sindicatos de peso en la industria y los servicios:

La medida de fuerza afectará además a áreas clave del sector público:

Con este nivel de adhesión, el paro general impactará principalmente en:

La CGT apunta así a una paralización amplia durante 24 horas, en rechazo al avance de la reforma laboral que se debate en el Congreso.

