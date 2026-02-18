Grave vuelco de un UTV en los médanos de Villa Gesell: una joven fue trasladada a Mar del Plata con pronóstico reservado

Una reconocida emprendedora platense se encuentra internada en estado crítico luego de protagonizar un impresionante accidente con un vehículo todoterreno (UTV) en la zona norte de los médanos de Villa Gesell, en la tarde del domingo 15 de febrero.





La víctima fue identificada como Florencia Rastelli Mella, de 33 años —abogada, madre e impulsora de su marca Paque & Cocó—, quien viajaba como acompañante en un UTV que, por motivos que aún se investigan, volcó sin intervención de otros vehículos en un sector frecuentado por turistas y aficionados al off-road.





Impacto y primeros auxilios





Testigos del accidente relataron que la conductora resultó despedida del rodado y que el vehículo terminó cayendo sobre ella tras dar múltiples giros antes de detenerse.





Florencia fue atendida inicialmente en el Hospital de Villa Gesell, donde ingresó con pérdida de conocimiento y un cuadro de politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC). Dados la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece internada.





Diagnóstico médico





Desde el centro de salud informaron que la mujer presenta múltiples lesiones de consideración:

Fracturas de las apófisis espinosas en las vértebras C4, C6 y C7.

Lesión en lámina y carilla articular de C5.

Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo .

Lesión raquídea en D12 con compresión y estrechamiento del canal medular.

Traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, que la mantiene en terapia intensiva.





¿Quién es la víctima?





Florencia Rastelli Mella, de 33 años, es egresada de la Universidad Católica de La Plata y desde hace ocho años lidera su marca de diseño, logrando consolidar un emprendimiento con amplia presencia en redes sociales. Su comunidad digital se conmovió con el accidente tras la difusión de un mensaje de la propia emprendedora: “Mi hermosa comunidad; hoy las necesito más que nunca. Recen por mí”.





Investigación del siniestro





Las autoridades de seguridad trabajan en el lugar para determinar las circunstancias exactas que provocaron que el UTV volcara sin la participación de terceros, en un contexto donde este tipo de vehículos recreativos ha generado múltiples siniestros en zonas de playa y médanos.





El caso generó profunda conmoción en su ciudad de origen y entre quienes siguen de cerca la evolución de su salud, mientras familiares, amigos y seguidores aguardan una mejora en su cuadro clínico.