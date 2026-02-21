Una nena de 11 años está grave luego de haber sido baleada en la cabeza durante un tiroteo

Una nena de 11 años está grave luego de ser baleada en la cabeza durante un tiroteo en General Roca, provincia de Río Negro . Su hermana también fue herida, pero está fuera de peligro.
Ocurrió en una casa ubicada en la zona de Cardenales y Perito Moreno en el Barrio Nuevo. Además de las víctimas, había otros adolescentes que quedaron en medio de la balacera.
Los investigadores reconstruyeron que todos los testigos salieron a la puerta de entrada cuando escucharon las detonaciones y en ese momento, la nena recibió un disparo en la cabeza.
Los disparos estaban dirigidos a otra persona y la nena fue alcanzada de manera accidental.
Durante el mismo ataque, una de sus hermanas recibió un balazo en el brazo, aunque la lesión fue leve y no necesitó internación.
Los peritos hallaron vainas calibre 9 milímetros y varios impactos de bala en la puerta de la casa, informó el sitio ADN Sur .
Los investigadores también analizaban las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores.
Las primeras hipótesis apuntan a que los disparos fueron realizados desde un vehículo blanco que pasó por el lugar y escapó. Por el momento, la Fiscalía investiga el caso y la Policía desplegó un operativo para dar con los responsables.
No fue el único tiroteo que se registró en los últimos días. Esta vez fue en Gregorio de Laferrere , donde un chofer de una aplicación de viajes se enfrentó a un delincuente que intentó asaltarlo .
Todo pasó cuando el conductor frenó en la esquina de Luis Vernet y Soberanía Nacional. Un auto negro se le cruzó, bajó un hombre armado e intentó abrir la puerta para robarle. El chofer, que también es agente de seguridad urbana, estaba armado y respondió. Hubo varios disparos.
Las pasajeras se agacharon dentro del vehículo y resultaron ilesas, al igual que el conductor. El asaltante recibió al menos un disparo y escapó corriendo, mientras su cómplice huyó en el auto.
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes