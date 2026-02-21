LA COSTA: Murió un turista ahogado al ser arrastrado por la corriente

ZONALES





Un hombre de 65 años falleció el viernes por la tarde luego de ser arrastrado por una ola en la zona de playa de Las Toninas.





El episodio, según supo CNM, ocurrió en la bajada de playa y calle 39. Al arribar al lugar, personal policial constató que guardavidas y una ambulancia se encontraban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar a un masculino mayor que había sido extraído del agua sin signos vitales.





El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde ingresó ya sin vida.





La víctima fue identificada como Norberto Oscar Cuello, de 65 años, técnico en refrigeración, domiciliado en Villa Tesei, partido de Hurlingham. Según los primeros datos recabados en el lugar, se encontraba de vacaciones en la zona.





Una mujer de 61 años, quien se presentó como su esposa, relató que el hombre había ingresado al mar a la altura de la calle 40 y que una ola lo arrastró hacia una zona más profunda, perdiéndolo de vista de manera inmediata.





La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Mar del Tuyú.