MADARIAGA: Adolescente herido con un cuchillo durante los festejos de Carnaval

MADARIAGA

Un violento episodio se registró en la noche del 15 de febrero, en el marco del operativo de prevención desplegado por los festejos de Carnaval en la ciudad de General Madariaga.





Cerca de las 22:24, mientras personal policial realizaba tareas adicionales de seguridad en la zona de Alem entre Paraguay y Bolivia, varias personas se acercaron a los efectivos para alertar que un menor había sido herido con un arma blanca.





Según el relato brindado en el lugar, el adolescente presentaba un corte superficial en el pómulo izquierdo. De acuerdo a lo informado por su madre, el agresor sería un primo hermano del menor.





Con la descripción aportada, los uniformados localizaron al presunto autor a pocos metros, entre el público que participaba del evento. Al ser identificado, el joven —también menor de edad— entregó de manera voluntaria un cuchillo de mango de madera y hoja metálica de aproximadamente 16 centímetros que llevaba consigo.





Tanto el adolescente señalado como responsable como la víctima fueron trasladados al hospital municipal para su atención y para cumplir con las diligencias de rigor. El arma fue incautada.





Tras mantener comunicación con la fiscalía en turno, se dispuso la formación de una causa por lesiones leves, la notificación de derechos y garantías al imputado y las actuaciones correspondientes, además de la certificación médica de las lesiones sufridas por el menor.