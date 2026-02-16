FRENTE DE RUTA: Robaron dinero y tarjetas del interior de una camioneta en el playón de un hipermercado

MADARIAGA





Una mujer denunció haber sido víctima de un robo mientras realizaba compras en el playón de estacionamiento de un hipermercado ubicado sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 400.





Según consta en su declaración testimonial, el hecho ocurrió alrededor de las 12 del mediodía. La damnificada dejó su camioneta estacionada —una pick-up gris— cerrada con el sistema de cierre centralizado y se dirigió al interior del comercio. Al regresar y abrir el vehículo, advirtió que del interior faltaban diversos elementos personales.





Entre los objetos sustraídos se encontraban su licencia de conducir, varias tarjetas de crédito y débito de distintas entidades bancarias, y la suma de 150.000 pesos en efectivo, distribuidos en distintos billetes. También detectó que en el asiento del conductor había un teléfono celular que no sería de su propiedad, el cual entregó posteriormente a las autoridades para su análisis.





La denunciante señaló que la camioneta no presentaba daños en cerraduras ni signos de violencia, por lo que sospecha que podrían haber utilizado algún tipo de inhibidor de señal para vulnerar el sistema de cierre. Indicó además que no cuenta con testigos del hecho y que desconoce si en el lugar hay cámaras de seguridad.





La mujer informó que el rodado posee seguro contra terceros y robo, y dejó asentada la denuncia correspondiente para que se investigue lo ocurrido.