Entre incendios y desmontes, el norte del país perdió más de 200 mil hectáreas de bosque: 40% más que en 2024

Pese a que los bosques cumplen un rol fundamental en el mantenimiento del suelo, la biodiversidad y el agua, en la Argentina cada año se agrava la emergencia forestal. Especialmente el norte del país.

De acuerdo a datos de la Dirección de Bosques de la Nación, entre 1998 y 2024 la Argentina perdió 7 millones de hectáreas de bosque nativo . Es el equivalente a la provincia de Formosa.

Históricamente, los desmontes se concentran en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

Según datos del informe anual de Greenpeace “Deforestación en el norte de la Argentina”, en 2025 solo en esas cuatro provincias se perdieron por desmontes 94.204 hectáreas. Es el equivalente a casi 5 veces la Ciudad de Buenos Aires.

Por lejos, Santiago del Estero fue la provincia que más desmontó (51.149) ; luego, Chaco (16.872), Salta (15.129) y Formosa (11.054).

¿El motivo? “Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (mayormente para ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales”, explica el informe.

Al desmonte se sumó en 2025 el factor incendio . Se perdieron, según el análisis que hizo Greenpeace con imágenes satelitales, 116.498 hectáreas de bosques. El 45% solo en Santiago del Estero.

La suma total de toda la pérdida de bosque en 2025 fue de 210.702 hectáreas, un 40% más que el año pasado (149.649).

“Argentina está entre los 15 países con más pérdida de bosques a nivel mundial. La deforestación provoca pérdida de biodiversidad, cambio climático, inundaciones , pérdida de recursos claves como alimentos, maderas y medicinas, y en muchos casos desalojos de comunidades campesinas e indígenas", explicó a TN Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

“Frente a este alarmante aumento de la deforestación en el norte, y en un contexto de enormes incendios forestales en el sur, resulta grave e inconstitucional que además de buscar flexibilizar la Ley de Glaciares también quieran hacerlo con la Ley de Bosques, para permitir aún más desmontes. Por el contrario, ante los compromisos climáticos de detener la deforestación para el año 2030, Argentina debe prohibir y penalizar su destrucción” , señaló el experto.

En 2021, durante la cumbre de cambio climático (COP26) la Argentina firmó un compromiso para llegar a deforestación cero en 2030. Por el momento, el objetivo parece lejos de cumplirse especialmente en Santiago del Estero. Durante el año pasado, según el informe, el 80% de los desmontes registrados fueron ilegales porque se hicieron en zonas donde la Ley de Bosques prohíbe este tipo de actividades

