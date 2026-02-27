Una niñera quedó detenida por haber dopado a dos hermanitos con Clonazepam

INTERNACIONALES









La Policía Civil investiga a una niñera sospechada de haber administrado Clonazepam a dos hermanos —un niño de 4 años y un bebé de 4 meses— en el barrio Matatu de Brotas, en Salvador.

El hecho ocurrió el jueves y salió a la luz cuando la madre, Hanna Arraes, notó que su hijo mayor presentaba un comportamiento inusual al regresar a su casa por la tarde.

Según relató, el niño estaba dormido en un horario en el que normalmente permanecía despierto y luego comenzó a mostrar irritabilidad, dificultades para mantenerse en pie y escasa respuesta a estímulos.

La niñera, identificada por la familia como Ariane Badaró, es prima del padre de los niños y cuidaba al mayor desde bebé. Inicialmente negó haber medicado a los menores, aunque posteriormente habría enviado un video afirmando que encontró el medicamento en el cochecito del bebé. La familia sostiene que el fármaco sería propiedad de la propia cuidadora.

El padre de los niños aseguró que el niño presentaba escoriaciones, dificultad para sostenerse en pie y desorientación.

El Clonazepam es un medicamento de uso controlado que actúa sobre el sistema nervioso central, con efectos sedativos y anticonvulsivos, y requiere prescripción médica debido a sus riesgos.

El niño fue trasladado a una unidad de atención de urgencias y posteriormente derivado a observación hospitalaria. En tanto, el bebé presentó deshidratación y baja saturación de oxígeno, por lo que permaneció internado hasta el domingo.

El caso fue acompañado por el Consejo Tutelar y quedó registrado en la Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente, que investiga el presunto uso indebido de medicamento sin prescripción.

Las autoridades realizan diligencias y toman testimonios para esclarecer lo ocurrido. La familia señaló que expuso el caso públicamente como advertencia para otros padres.

La investigación continúa.