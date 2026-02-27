Colgar ramas de canela en la ducha: por qué lo recomiendan y para qué sirve

La canela es mucho más que una especia que se usa en la cocina, sino que también tiene otros usos en el hogar. Uno de ellos, poco conocido, es el de colgar ramas de la ducha , que combina aromaterapia y un toque distinto para transformar la rutina.

El secreto está en el vapor. Cuando el agua caliente corre y llena el baño de humedad, las ramas de canela liberan sus aceites esenciales . De esa manera, inundan el ambiente con un aroma cálido y envolvente.

También es una forma natural de perfumar el baño , sin recurrir a fragancias artificiales.

Fuente: TN