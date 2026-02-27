Detuvieron a un piloto de Latam acusado de integrar una red de pornografía infantil y explotación sexual

La Justicia de São Paulo mantuvo la prisión del piloto Sérgio Antônio Lopes, de 62 años, tras la audiencia de custodia realizada este martes. El hombre fue detenido el lunes en el Aeropuerto de Congonhas durante los procedimientos de embarque del vuelo LA3900 que debía partir desde São Paulo hacia Río de Janeiro.





La decisión fue confirmada por el Tribunal de Justiça de São Paulo, que informó que no se detectaron irregularidades en el cumplimiento de la orden de detención.





La captura se produjo en el marco de la Operación “Apertem os Cintos”, realizada por la Policía Civil. A pesar del arresto, el vuelo operó con normalidad.





Según la investigación, el piloto está sospechado de encabezar una red de explotación sexual de menores y de participar en delitos que incluirían abuso de niños y adolescentes, producción, almacenamiento y distribución de material de explotación sexual infantil, uso de documentos falsos y facilitación de la explotación.





La policía señala que habría utilizado documentación falsa para trasladar a menores a moteles y que su participación en el esquema se habría extendido por al menos ocho años.





También se investiga su presunta participación en la “compra” de tres niñas de 10, 12 y 14 años, quienes serían nietas de una mujer de 55 años que también fue detenida durante el operativo.





De acuerdo con la pesquisa, el acusado se acercaba a madres, abuelas u otras responsables simulando interés en establecer relaciones personales, para luego manifestar interés en las menores. Según la investigación, ofrecía pagos mediante transferencias electrónicas a cambio de fotos y también habría abonado dinero por abusos.





La causa contempla imputaciones por abuso de menores, favorecimiento de la prostitución, uso de documentos falsos, producción y almacenamiento de material ilícito, persecución reiterada y aliciamiento de niños.





Tras su detención, fue sometido a los procedimientos judiciales correspondientes y permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.





Por su parte, la compañía aérea informó que está al tanto del hecho y que se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación.