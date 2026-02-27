Pidieron 23 años y 4 meses de prisión para el joven acusado del homicidio de Kim Gómez en La Plata

Pidieron 23 años y 4 meses de prisión para el joven acusado del homicidio de Kim Gómez , la nena asesinada en febrero de 2025 en La Plata.

El imputado, un chico de 18 años que tenía 17 al momento del hecho , enfrenta el juicio en el Tribunal N.° 1 de Responsabilidad Juvenil.

La parte querellante solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión para el acusado, mientras que la defensa, que descartó la hipótesis de homicidio culposo, pidió una condena de 7 años.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas , el próximo miércoles 4 de marzo se dará a conocer un adelanto del veredicto final, mientras que la sentencia definitiva se conocerá el 16 de marzo .

Este viernes terminaron los alegatos y ahora el tribunal deberá analizar las pruebas frente a los jueces antes de dar a conocer el fallo. Por su parte, el pedido de la querella se basó en la aplicación de un concurso real de delitos de “homicidio en ocasión de robo” y “robo en poblado y en banda”.

El 25 de febrero de 2025, en el barrio Altos de San Lorenzo, Kim viajaba con su mamá cuando las asaltaron para robarles el auto : un Fiat Palio rojo. Fue en la esquina de avenida 72 y calle 25.

De acuerdo a lo que reconstruyó la investigación, los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

Kim iba en el asiento trasero y tenía puesto el cinturón de seguridad. En medio del ataque, habría intentado bajar del auto, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante unas 15 cuadras. Después, los atacantes la abandonaron. La fuga terminó cuando los ladrones chocaron contra un poste de luz. El auto cayó en una zanja y ellos escaparon a pie hacia un descampado.

Fuente: TN