Compró un cordero para el cumpleaños de su hija y sospecha que recibió un perro en mal estado

INTERNACIONALES





Una mujer denunció haber sido estafada tras comprar un supuesto cordero por redes sociales y sospechar que en realidad recibió un perro en mal estado.





El hecho ocurrió en Montevideo, donde Gabriela realizó la compra para celebrar el cumpleaños de su hijo de un año. El animal fue entregado en su domicilio, sin local físico ni transferencia previa, y abonó $2.633 en efectivo.





Al abrir la caja notó un fuerte olor y comenzó a sospechar que no se trataba de un cordero. Una vecina con experiencia en campo confirmó que el animal parecía ser un perro.





Tras el reclamo, los vendedores le prometieron un cambio al día siguiente, pero esto nunca ocurrió. Ante la situación, la mujer realizó la denuncia y el caso comenzó a ser investigado por la Policía.





Intervinieron además autoridades del Instituto Nacional de Carnes, del Instituto Nacional de Bienestar Animal y de la Intendencia de Montevideo, que retiraron el animal para realizar peritajes.





El resultado del análisis de ADN será clave para determinar si efectivamente se trataba de carne canina.