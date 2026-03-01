Lorena, la infiel formoseña, reapareció en redes: "las mujeres facturan"

NACIONALES





Después de la viralización masiva del video conocido como “Yo te quería, Lorena”, que generó repercusión en todo el país, la joven formoseña rompió el silencio y contó su versión en una transmisión en vivo realizada junto a su primo.





Lorena explicó que las imágenes no son recientes, sino que corresponden a un hecho ocurrido hace varios meses y que recién ahora se difundió en redes sociales. Aclaró que actualmente se encuentra contenida por su familia y tratando de retomar su vida con tranquilidad.





En el mismo vivo confirmó que ya consiguió trabajo: firmó contrato en un boliche de la ciudad y comenzará una nueva etapa laboral. La joven también hizo referencia a uno de los puntos más comentados del video —la “cocina de millones”— y sostuvo que ese electrodoméstico quedó en la casa de la familia de su ex pareja y no en su poder.





En tono autocrítico, reconoció que se equivocó y hasta dejó una frase que rápidamente volvió a circular en redes: recomendó “no usar vestido amarillo para encuentros amorosos”, en alusión a la prenda que llevaba puesta el día del episodio en la costanera formoseña.





Qué pasó en el video que se hizo viral





El hecho ocurrió en una plaza de Formosa, frente a la costanera. En las imágenes se ve a Lorena sentada sobre la falda de un hombre, cuando es sorprendida por las hermanas de su pareja.





Las jóvenes comenzaron a grabar con el celular y la enfrentaron en el lugar. Entre reproches y acusaciones, una de ellas le recriminó la traición con una frase que se volvió viral: “Yo te quería, Lorena, eras mi amiga, yo te defendía”.





Durante la discusión también le recordaron que vivía en la casa familiar y que, según ellas, había sido recibida como una hija. La tensión escaló cuando la acusaron de ser desagradecida y le exigieron que abandonara la vivienda ese mismo día. Incluso mencionaron que la madre ya sospechaba de la infidelidad pero que nadie le había creído.





En medio del enfrentamiento, Lorena pidió que no le contaran la situación a su pareja, lo que provocó aún más enojo. El momento fue registrado completo y rápidamente se replicó en redes sociales, convirtiéndose en tendencia nacional.





Hoy, tras la exposición pública, Lorena intenta reconstruir su rutina, enfocarse en su nuevo trabajo y dejar atrás el episodio que la convirtió en viral. Mientras tanto, el video sigue circulando y generando debate, pero ella asegura que su prioridad es seguir adelante.