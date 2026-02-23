MADARIAGA: Una menor fue embestida por una moto y hay dos heridos

Una joven de unos 15 años fue arrollada por una motocicleta en inmediaciones de Saavedra y Urrutia en la noche de este lunes 23.





Como consecuencia del impacto la menor resultó con golpes y se requirió de la presencia de la ambulancia del Hospital Municipal para su traslado.





También se decidió el traslado del joven que manejaba la moto que resultó golpeado al caerse del rodado a causa del impacto.





La zona permanecía vallada esta noche a la espera de la llegada de peritos.