El Mapa del Delito en la Ciudad: una baja histórica en robos y homicidios

NACIONALES

La cifra de los delitos en la Ciudad es la más baja en los últimos 31 años y la tasa de homicidios en la capital argentina se ubica en 2,5 cada cien mil habitantes. De esta manera, la sitúan como la segunda más segura de América, detrás de Ottawa, Canadá.

Así se desprende del Mapa del Delito que, por noveno año consecutivo, presentaron este lunes las autoridades porteñas. Se trata de un informe preliminar en el que solo hay datos generales que marcan una caída en todos los delitos respecto de 2024.

En 2025 hubo 78 asesinatos en la Ciudad de Buenos Aires , a razón de uno cada cinco días. Como en años anteriores, la mayor cantidad se produjo en riñas o venganzas, para representar el 27% del total.

En cuanto a los homicidios, robo automotor y robo con armas, se llegó a los índices más bajos desde que hay registros oficiales.

De acuerdo al reporte, los homicidios experimentaron una baja del 3%, el robo automotor un 54% (es la menor cantidad de casos desde 2002, incluido el periodo de la pandemia) y el robo con uso de armas un 34%.

Además, los robos totales cayeron un 27% , los robos con motos un 3% y los hurtos un 21%.

Entre los casos más impactantes del 2025, estuvieron la masacre de Villa Crespo (una mujer mató a su marido, a sus dos hijos y se suicidó) y el crimen del economista Juan Pablo Jiménez (61) en Palermo, a manos de viudas negras.

También, el homicidio del jubilado Alberto José Ronderos (70) en su casona de Núñez, durante un asalto; y el asesinato de la turista brasileña María Vilma Das Dores (69) en la avenida Corrientes al 3200, a metros del Abasto Shopping, donde la atacó un indigente con antecedentes penales y psiquiátricos.

"Lo más relevante que tiene esta estadística es que todas las formas del delito bajan, no hay ninguna que crece de un año al otro, y en algunos casos con números récord. Nunca estuvimos tan bajos como ahora, incluso cuando se registró la pandemia, por lo menos desde que hay estadísticas en la Ciudad de Buenos Aires", destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El funcionario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez , y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro .

"Sostenemos una decisión política de hacer cumplir la ley y defender a la Policía. Hemos ido consolidando un sistema cada vez más sólido, más profesional, con más recursos", argumentó Macri para explicar estos números.

Además, resaltó la política de "orden público" para desalojar a "unos 18 mil manteros y puesteros", al igual que a los "trapitos", como también llevar adelante los desalojos de unas 600 propiedades ocupadas ilegalmente, algunas de las cuales terminaron convirtiéndose en "aguantaderos" de delincuentes y lugares de narcomenudeo.

" Donde ordenamos, bajó el delito ", sostuvo Macri, quien se quejó de que detienen una y otra vez a quienes cometen delitos pero en muchos casos la Justicia los libera, por lo que reclamó que haya "prisiones efectivas" y agravamiento de penas para quienes utilizan a menores de edad.

Ante una consulta de Clarín , respondió que la relación con el gobernador kirchnerista Axel Kicillof es "tensa políticamente, porque tenemos una mirada muy distinta", pero "operativamente mejor" al nivel de los responsables de la seguridad.

" No me imagino a Kicillof embanderado con la causa de liberar bienes usurpados o propiedades usurpadas ", afirmó y reconoció que que les "preocupa mucho lo que pasa con nuestros policías en la Provincia, que muchas veces vuelven a casa en moto de trabajar y directamente les disparan a matar para robarles".

En relación a las estafas virtuales, muchas veces ejecutadas desde las cárceles, Macri advirtió que "el día que tengamos un sistema penitenciario propio, los presos no van a tener celulares".

En todo el país, la tasa de homicidios llega a 3,7 cada cien mil habitantes y en la Provincia de Buenos Aires a 4,34.

En la Ciudad fue del 2,5 en 2025, con 78 crímenes, contra 80 del año anterior, el número más bajo desde 1995. El pico histórico desde que se realiza el informe fue en 2014, con 197.

Del total, 24 ocurrieron en barrios vulnerables y 54 en el resto de la Ciudad . Asimismo, 31 se cometieron con armas de fuego y 27 con armas cortantes.

La mayor causa de homicidios dolosos fue en riña o venganza. Con 21 casos, representa el 27% del total.

Hubo 14 homicidios en ocasión de robo (18%), 10 por violencia o conflicto intrafamiliar (13%) y 8 femicidios (10%).

En cuanto a los robos, uno de los más impactantes de 2025 fue el que sufrió Carolina "Pampita" Ardohain en su casa de Barrio Parque, cuando la modelo y actriz estaba fuera del país, en Madrid, en un viaje de trabajo.

Por el hecho, ocurrido en la calle Juez Tedín al 2900 el viernes 19 de septiembre, fue detenida una banda de delincuentes chilenos. Dos de ellos contaban con pedido de captura internacional, por intento de asesinato de un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, perteneciente de la Brigada Antinarcótico.

De acuerdo al Mapa del Delito, los robos totales tuvieron una baja del 27% en 2025 respecto a 2024 y llegaron al menor nivel desde el 2000, sin contar los años 2020 y 2021, cuando se produjo la pandemia de COVID-19.

Mientras que en 2025 hubo 50.069 robos totales, en 2024 se registraron 68.392.

En 2025 se produjeron 36.512 detenciones por todos los delitos , lo que representa un 3% más que en 2024, cuando hubo 35.544.

El robo automotor fue el delito que más bajó , un 54%, ya que hubo 524 contra 1.140 del año anterior.

"Esta modalidad se encuentra en el nivel más bajo desde al año 2002 (92% menos) cuando se produjo el máximo de 6.667. Incluso, se registraron menos robos automotores que en los años de la pandemia", se informó.

El delito motochorro, por su parte, arrojó una baja del 3%. En 2025 hubo 5.587 casos, mientras que en 2024 hubo 5.758. "Los robos con motos se encuentran un 51% debajo de su pico histórico, ocurrido en 2018, cuando se produjeron 11.271", concluyó el reporte.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín