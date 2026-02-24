Gran Hermano Generación Dorada 2026: cómo fue el esperado debut

NACIONALES

Este lunes 23 de febrero, pasadas las 22.15 horas, comenzó una nueva temporada de Gran Hermano Argentina por la pantalla de Telefe.

Tal como lo anunció su conductor, Santiago del Moro , la 14° edición del popular reality en el país la llamaron Generación Dorada y llegó con muchas novedades.

Andrea del Boca le dio el puntapié inicial a la nueva edición del reality al presentarse como la primera participante del programa. Influencers, cantantes, exfutbolistas, exparticipantes del reality y tiktokers, entre otros, fueron los perfiles elegidos para esta nueva temporada , aunque aún faltan más sorpresas.

Fueron 18 los participantes que ingresaron a la casa. Pero sobre el final del primer programa el conductor advirtió que este martes entrarán nuevos jugadores, aunque no especificó cuántos serán.

Aquí, cómo fue el minuto a minuto del debut de Gran Hermano: Generación Dorada...

El inicio del reality fue muy comentado en las redes sociales. En X (ex Twitter) las primeras seis Tendencias son de GH, con Andrea del Boca como gran protagonista. Además de la actriz, los usuarios de la mencionada red social buscaron el nombre de Titi, por la tiktoker que también ingresó a la casa.

Luego de que ingresaran los primeros 18 participantes a la casa de Gran Hermano , Santiago del Moro le anunció al resto de la casa que el martes entrarán más participantes, aunque no dio precisiones sobre cuántos terminarán siendo los jugadores.

Antes de finalizar el programa, el conductor les otorgó una cena como regalo de bienvenida a los jugadores que ya están dentro de la casa más famosa del país.

Los panelistas de Gran Hermano Generación Dorada 2026 serán Gaston Trezeguet, Eliana Guercio, Gustavo Conti, Sol Pérez, Tato Algorta, Eugenia Ruiz, Laura Ubfal, Mariana Brey y Ceferino Reato. "Qué panel tenemos este año. Mucho para hablar con estos nuevos participantes", adelantó el conductor.

El rating de Gran Hermano Generación Dorada 2026, en su regreso a la pantalla chica, rondó los 15 puntos y llegó a los 17 en su punto más alto. Una gran cifra para la nueva edición del ciclo que conduce Santiago del Moro por Telefe.

Eduardo Carrera es un exparticipante de Gran Hermano 2003. En aquella edición pasó 84 días en la casa y fue el sexto eliminado del certamen. Actualmente tiene 57 años. "Gracias por todo. Vengo a jugar y a hacerlos divertir", aseguró.

Mavinga es oriunda de República Democrática de Congo. "Hace 23 años vivo en Argentina. Soy platense", aclaró, la nueva participante del reality.

Gabriel Lucero, artista, dibujante y creador de "Gente Rota", es nuevo jugador de la edición de Generación Dorada.

Divina Gloria, actriz de 64 años de gran trayectoria teatral y televisiva, que fue "chica Olmedo", ingresó a la nueva edición del reality. "Quiero ingresar a la casa para divertirme, pasarla bien y también para limpiar", dijo, minutos antes de entrar al reality.

Nicolás Sícaro es cantante solista y youtuber. Es de Buenos Aires y se destaca principalmente en Youtube, donde acumula más de 1 millón de suscriptores. Es amigo de Ian Lucas, participante de Masterchef Celebrity (Telefe).

Daniela De Lucía es escritora, coach y fue presentada como nueva jugadora del reality. "Vengo a jugar. Esto no es Rincón de Luz, esto es Gran Hermano", tiró la participante que ingresó a la casa con un look de Willy Wonka.

Juani Car, actor de la Sociedad de la Nieve (Netflix) fue presentado como nuevo participante del reality.

Yisela Paola, conocida como Yipio en las redes sociales, es una comediante uruguaya que hace stand up. Santiago del Moro la presentó como la revelación de esta edición

Titi Tcherkaski fue presentada como nueva participante de Gran Hermano. Es una creadora de contenido en TikTok conocida por compartir aspectos de su vida cotidiana.

Manuel Ibero es del barrio de Zárate y es el ex de Zoe Bogach, exparticipante del reality. "Soy muy seguro de mí mismo. Vengo a romper con el paradigma de que si estás todo trabado no sos inteligente. Soy egocéntrico, manipulador", blanqueó.

Danelik Galazán, que cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram, ingresó a la casa de Gran Hermano. Es de Tucumán y prometió ingresar a la casa con intenciones de quedarse con el premio: "Entro a ganar y vengo a pelear por todo"

Brian Sarmiento, ex futbolista de Racing, Estudiantes y Newell's, entre otros clubes, se sumó a la nueva edición de Gran Hermano. "Tengo ganas de romperla toda. Estoy muy contento", dijo el ex deportista de 35 años.

Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya, fue participante de la edición de Gran Hermano 2023 en Chile y ahora es nueva jugadora de la edición Generación Dorada. "Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Quería volver a entrar a la casa", dijo antes de ingresar.

Tomy Riguera fue presentado por Santiago del Moro como el quinto participante para el reality. Tiene 18 años, es futbolista y también hace contenido para redes junto a su madre, algo que lo volvió viral en Tik Tok.

"Hola Gran Hermano! ¡Qué emoción es estar acá! Miren la casa, la pileta, la playa. Wow, mirá lo que es esta casa por Dios. Es todo distinto", dijo la actriz ni bien ingresó a la casa.

Carmiña Masi es periodista y nació en Paraguay. Fue la cuarta participante confirmada para la nueva edición del reality. "Soy la primera participante paraguaya en ingresar. Estoy con muchas ganas", dijo la joven.

Lolo Poggio, hermana de Juli, ex participante de la edición 2022, fue presentada como nueva participante del reality. "La va a romper", le deseó la influencer, que fue finalista en la edición que participó.

Emanuel Di Gioia fue el segundo participante en ser presentado por Santiago del Moro. Oriundo del barrio de San Martín, tiene 41 años y vuelve por su revancha tras haber participado en la edición 2011. "Vuelvo por todo", dijo el ex jugador.

En su primera participación en el reality se volvió muy conocido por el fuerte enfrentamiento que tuvo al aire con Jorge Rial, conductor en aquel momento.

Santiago del Moro anunció que Andrea del Boca sería la primera participante de Gran Hermano. En el tape de presentación, la actriz adelantó: "Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena. No va a haber un personaje de por medio que me va a escudar. Van a ver a Andrea, la que le gusta el orden. Soy competitiva, me encantaría ganar y mostrar mis estrategias"

Santiago del Moro dio el puntapié a la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada 2026. Luego de volver a presentarse ante el público con la tradicional canción de arranque del programa dialogó con la voz de Gran Hermano.

¿Big estás ahí?" , preguntó el conductor. "Bienvenido a esta Generación Dorada", fue la respuesta de Big Brother, que oficializó el inicio de una nueva edición. "Muchas gracias a las autoridades del canal. Tenemos una casa hermosa y tenemos jugadores que lo son todo", advirtió Del Moro al inicio del programa.

En la gala de eliminación del lunes de Masterchef Celebrity (Telefe) hubo un participante especial: el Big Brother. La mismísima voz de Gran Hermano participó de una competencia y ayudó a uno de los participantes a conseguir un beneficio.

Fue Evangelina Anderson quien atendió un teléfono rojo y descubrió la voz de Gran Hermano que le permitió que un compañero, de delantal blanco, que estaba en el balcón pudiera ayudarla durante cinco minutos para una prueba.

Es inminente el regreso de Gran Hermano a la pantalla chica. Esta vez, con su edición Generación Dorada. A menos de una hora del comienzo, a las 22.15 se vuelven a abrir las puertas de la casa más famosa del país.

No sólo se podrá ver por la pantalla de Telefe, también DGO volverá a tener un canal exclusivo y gratuito para la emisión 24 horas del reality para toda la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Ángel de Brito aseguró que la actriz formará parte del reality. "Andrea del Boca está confirmada en Gran Hermano . Me cuentan que el viernes firmó el contrato. No hizo fotos para que no se filtre la información", aseguró el conductor de LAM.

Esta noche comenzará la edición número 14 de GH en el país.

Estos fueron los 13 ganadores: Marcelo Corazza, Roberto Parra, Viviana Colmenero, Marianela Mirra, Diego Leonardi (edición famosos), Esteban Morais, Cristian Urrizaga, Rodrigo Fernández, Francisco Delgado, Luifa Galesio, Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Tato Algorta.

Cómo fueron sus triunfos y cómo es el presente de cada uno, ACÁ.

El certamen culinario conducido por Wanda Nara modifica su horario por el debut del reality. Esta noche, MasterChef Celebrity tendrá gala de eliminación y comenzará a las 21 , por Telefe.

Luego, a las 22.15, llegará el debut de GH: Generación Dorada.

El conductor del reality de Telefe compartió en sus redes sociales datos inéditos de esta gala que comenzará esta noche a las 22:15.

En una historia, Del Moro reveló que el trofeo que se llevará el ganador del juego de convivencia que empieza hoy, estará bañado en oro y fue realizado por el maestro Adrián Pallarols. También publicó una imagen de cómo se ve.

Luego, respecto a la lista filtrada de los supuestos nuevos participantes, Santiago evitó dar definiciones y sumó suspenso: "¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo único seguro es que la TV cambia".

En las últimas horas, confesó: "Laburamos a fondo para que esta edición sea inolvidable, esperamos que la disfruten... la casa es de ustedes".

El programa contará, una vez más, con un panel de analistas integrado por Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet y Eliana Guercio . Además, se sumará Mariana Brey.

También participarán Tomás Balmaceda, Tato Algorta —ganador de la última edición—, Eugenia Ruiz , quien tuvo una breve participación como jugadora en 2025, Gustavo Conti y Ana Laura Román , periodista uruguaya que se incorpora al staff.

La propuesta digital de Streams Telefe presenta una grilla de contenidos en vivo sostenida a lo largo del día que amplía el universo de Gran Hermano.

La Cumbre , con Santiago del Moro , abre el post gala con un mano a mano con el participante eliminado, minutos después de su salida de la casa.

Además, Todo lo Contrario , con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir a las 17.30 hs. sigue la dinámica de la casa en tiempo real y la combina con actualidad y participación de la comunidad.

A las 19.30 hs. La Jugada , con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte , analiza los movimientos estratégicos de la casa y anticipa los posibles escenarios.

A las 22.15 hs. La Tora y Fefe Bongiorno reaccionan en vivo a lo que sucede en las galas, extendiendo la conversación en el entorno digital.

A la medianoche, El After , con Diego Poggi , propone un espacio de interacción que integra contenidos de Telefe con los temas del momento.

Por otro lado, Coty Romero realiza la reacción en vivo de La Noche de los Ex.

Y la Liga de Streamers funciona como un universo propio dentro del ecosistema digital, con los creadores más convocantes del país reaccionando al reality desde sus propias plataformas y ampliando el alcance más allá de Streams Telefe

En esta ocasión, DGO volverá a tener un canal exclusivo y gratuito para la emisión 24 horas del reality para toda la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Para acceder al servició, se deberá registrar previamente en www.directvgo.com , se podrá acceder de manera gratuita a todos los rincones de la casa más famosa del país, a cualquier hora y desde diversos dispositivos como un celular, una tablet, una computadora o un Smart TV.

Por su parte, los clientes del servicio de TV satelital de DIRECTV y quienes elijan un paquete pago de DGO tendrán acceso diferencial a contenido adicional y a otros 3 canales con cámaras exclusivas para ver todo lo que ocurre en la casa . También podrán disfrutar de una experiencia multicámara mediante un mosaico interactivo y elegir qué historia seguir

Santiago Del Moro reveló que la casa tendrá modificaciones. Por un lado, habrá dos piletas : na estará al aire libre, rodeada de vegetación y con arena, simulando una playa, y la otra pileta será climatizada, apta para las bajas temperaturas del otoño y el invierno.

“Va a haber gimnasio, una puerta roja que se agrega en ese patio y que va a generar muchas cosas. Va a haber un caño, va a haber una placita. También va a haber algo en los cuartos, pero no quiero decir qué”, adelantó Del Moro, jugando con la expectativa.

Otra novedad será la Placa Planta : “Planta no es el que es callado, es el que no juega el juego”, explicó. Sobre este punto, detalló que en cualquier momento del juego Gran Hermano podrá utilizar esa herramienta para que el público vote la salida de quien considere “planta”.

Este lunes 23 de febrero se conocerá el nombre de la primera tanda de participantes que ingresarán a la famosa casa, y luego el martes 24, también desde las 22.15 horas, ingresará uno a uno el resto de los concursantes (se espera que sean más de 30).

Luego, a diferencia de otras ediciones en las que los participantes tenían un período de adaptación, ya el miércoles 25 se llevará a cabo la primera gala de nominación . Además, ese día Del Moro realizará el primer debate junto a los analistas.

Luego de que Santiago del Moro asegurara que esta versión del reality no "busca famosos" sino "personalidades", se filtró una posible lista de los participantes que cruzarían la puerta de la casa esta noche.

Entre ellos, se encontrarían la actriz Divina Gloria , el actor de "La sociedad de la nieve" JuaniCar , el estilista de Wanda Nara, Kennys Palacios , el novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio , el ex futbolista Brian Sarmiento , la influencer Danelik y Manuel Ibero , el ex novio de Zoe Bogach.

Además, tambén ingresaría la hermana de Julieta Poggio, Lolo , el influencer Gabriel Lucero , y los ex Gran Hermano Emanuel Di Gioia , Solange Abraham y Jennifer "Pincoya" Galvarini , de GH Chile.

