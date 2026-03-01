VILLA GESELL - Apertura del HCD: Barrera inaugura el período legislativo en un escenario marcado por el debate presupuestario

Este domingo 1° de marzo, a las 18 horas, el Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell dará inicio formal al cuadragésimo tercer período de sesiones ordinarias.





Como marca la tradición institucional, el acto contará con el discurso del intendente Gustavo Barrera, quien dejará inaugurado el año legislativo ante concejales, funcionarios y vecinos.

Un discurso atravesado por el contexto





La apertura de este año tendrá una particularidad: el Presupuesto Municipal aún no fue aprobado, por lo que se espera que el jefe comunal haga especial énfasis en la necesidad de resolver el cálculo de gastos y recursos, tema que continúa pendiente de tratamiento en el recinto.





Entre los ejes centrales que se prevé abordará el intendente se destacan:





Contexto económico nacional y su impacto en las finanzas municipales.

Definición del Presupuesto 2026 , clave para la planificación local.

Obra pública, especialmente las gestiones ante el Gobierno de la Provincia para sostener y garantizar la continuidad de proyectos en la ciudad.

En un clima político atravesado por la polarización entre oficialismo y oposición, el mensaje de Barrera será determinante para anticipar el tono que marcará el año legislativo en Villa Gesell.





Un acto abierto a la comunidad





A través de sus redes sociales, el intendente invitó a los vecinos a participar del acto en lo que definió como “la casa del pueblo”.





“Es un momento importante para nuestra ciudad. Es el espacio donde se presentan los ejes de trabajo, los proyectos y la visión de futuro para Villa Gesell”, expresó.





Y agregó: “Pero sobre todo, es un acto democrático. El Concejo es la casa del pueblo y la participación ciudadana le da sentido a cada decisión”.





Tras el discurso inaugural, los concejales procederán a definir la integración de las distintas comisiones de trabajo, dando así inicio formal a la actividad parlamentaria del año.