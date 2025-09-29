Kicillof le pidió a Milei que convoque a los gobernadores para articular medidas contra el narcotráfico

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le pidió al presidente Javier Milei que convoque a los gobernadores para articular medidas contra el narcotráfico: “Se necesita una estrategia seria, nacional para el combate al narcotráfico, acompañada de inversión”. Fue en declaraciones a la prensa por el triple crimen de Florencio Varela, de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Kicillof planteó: “Le pido a
Milei que convoque de manera urgente a los gobernadores y podamos tener una
mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es
internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina”.
El gobernador bonaerense dijo que
se necesita “una estrategia seria, nacional, para el combate al narcotráfico,
acompañado de inversión en medios, tecnología, agentes y equipamiento”.
Kicillof salió al cruce de las
críticas del Gobierno por el triple crimen de Florencio Varela: “No hay que
hacer marketing”
La semana pasada la funcionaria
le hizo fuertes críticas al gobernador, en declaraciones a Radio Mitre:
“Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene
en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso ni le voy a
echar la culpa a Kicillof, mucho menos haría lo que hizo él, de escribir un
aberrante comunicado donde intenta decir que ‘esto es una organización con base
en CABA’, cuando todavía no tiene la más mínima información más que la
posibilidad de que estén algunos de los presuntos asesinos en la ciudad de
Buenos Aires".
El gobernador destacó: “Desde el
primer momento los equipos especializados de los ministerios de seguridad y
salud acompañaron a las familias, con asistencia a las víctimas. Las familias
saben que cuando estén en condiciones estamos a disposición para hablar con
ellos, cuando estén preparados y quieran hacerlo. Nunca hicimos con esto
proselitismo ni campaña electoral ni tratamos de obtener un lucro”.
Kicillof criticó: “Es
absolutamente absurdo pensar que (el caso del triple crimen) se va a poder
resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo
conjunto con la justicia federal y con las fuerzas federales”.
El gobernador advirtió: “Cuando
el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y
las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco. Por eso
necesitamos un Estado presente, inversión pública, en educación, en salud
pública, en seguridad pública. Eso es lo que muestra la experiencia
internacional”.
Las frases más destacadas de Axel Kicillof sobre el triple crimen de Florencio Varela
- “Quiero referirme a la forma en que la fiscalía caratuló el hecho. Un homicidio calificado por el concurso de tres o más personas, por la alevosía, el ensañamiento, y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Esta es la calificación, vamos a hablar de un narcofemicidio, por estos componentes”.
- “Fuimos testigos de un hecho estremecedor, nada explica ni justifica el nivel de violencia ni de sadismo”.
- “Esto fue planificado para que los cuerpos de las víctimas desaparecieran, no se encontraran nunca y quedaran en la impunidad quienes fueron los que atrozmente los perpetraron estos hechos”.
- “El narcotráfico es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre el país y los países vecinos".
- “La droga que llega al conurbano, la droga que llega a la Capital entra por una frontera internacional y recorre dos mil kilómetros, no se produce en la Argentina, es un hecho federal por su naturaleza e interjurisdiccional por su desarrollo”.
