Un nene de 11 años murió tras la caída de un arco en un partido de fútbol

NACIONALES





Un trágico accidente generó conmoción en las últimas horas. Un nene de 11 años murió cuando un arco metálico se desplomó sobre él durante la jornada de la Liga Deportiva de Confluencia.

El hecho sucedió este domingo por la tarde en la Isla Jordán de Cipolletti, Río Negro, donde un nene, jugador de la categoría pre-décima de Pillmatun, se encontraba en una de las canchas auxiliares del predio deportivo.

Según indicaron los testigos, el menor se colgó del travesaño de un arco de fútbol y, tras ello, la estructura metálica cedió y terminó cayendo sobre el cuerpo de la víctima. El chico fue trasladado de urgencia al hospital Pedro Moguillansky, pero llegó sin signos vitales y los médicos no lograron revertir el cuadro con las maniobras de reanimación practicadas, según confirmó el parte médico oficial.

La impactante noticia conmocionó a la comunidad educativo. En ese sentido, la presidenta del club Pillmatun y titular del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, se mostró consternada por el trágico incidente y acompañó a la familia en el hospital.

Por su parte, la Liga de Confluencia suspendió de inmediato la fecha completa en señal de duelo. Dirigentes, jugadores y familias se acercaron al hospital donde fue asistida la víctima para dar apoyo a los padres y compañeros del pequeño futbolista.

Por último, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro dispuso la realización de una autopsia para establecer las causas de la muerte y ordenó pericias en la cancha auxiliar donde ocurrió el accidente. Asimismo, informaron que se tomarán declaraciones testimoniales para determinar eventuales responsabilidades y revisar las condiciones en que se encontraba la estructura del arco.