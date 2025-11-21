TRAGEDIA EN RUTA 11: un jefe policial murió al ser embestido el patrullero que comandaba por un camión

ZONALES





Un grave accidente ocurrido este jueves en el kilómetro 412 de la Ruta Provincial Nº 11, en el carril hacia Mar del Plata, dejó como saldo la muerte de un jefe policial en un hecho ocurrido frente a Villa Gesell.





Según las primeras informaciones, un camión Mercedes Benz —conducido por un hombre identificado como C. Ch.— embistió por causas que aún se investigan a un móvil policial Chevrolet Astra perteneciente a la división motorizada. En ese vehículo se desplazaba el jefe de la unidad, un oficial principal que fue impactado en el lateral del acompañante.





A raíz del violento choque, el policía sufrió lesiones fatales y falleció en el lugar.





Tras el siniestro, trabajaron en la zona una ambulancia del Hospital de Villa Gesell, bomberos voluntarios y personal de Policía Científica, quienes realizaron peritajes para determinar la mecánica del accidente. En la calzada se observaron aproximadamente 20 metros de derrape.





Para garantizar la circulación, Policía Vial, montó un bypass en el carril ascendente y el tránsito volvió a fluir con normalidad.





La investigación quedó a cargo de la UFID Nº 6 de Villa Gesell, que inició las actuaciones correspondientes para establecer responsabilidades.





En el lugar trabajan Bomberos de Villa Gesell, Policía Vial y personal de AUBASA.