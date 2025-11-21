Caos en el comienzo del finde largo: choque con heridos y vuelcos en Ruta 2

NACIONALES

Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos luego de un brutal choque y vuelco en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 44, en sentido hacia Mar del Plata. El siniestro generaba caos en el comienzo del fin de semana largo.

El accidente ocurrió en horas de la madrugada y según supo la Agencia Noticias Argentinas, oficiales del Destacamento El Peligro acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo volcado sobre la Ruta. Al llegar, encontraron una camioneta Renault Kangoo bordo (patente GKV 967) volcada y a sus tres ocupantes en estado de shock.

Los jóvenes fueron trasladados al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero y los médicos confirmaron que ambos se encuentran conscientes y fuera de peligro.

El conductor fue identificado como Roberto Soliz Limachi, de 38 años, agricultor y domiciliado en 216 y 420. Lo acompañaban Esmeralda Soliz Paci, de 16 años, y Fabiana Tapia Rueda, de 19, quienes presentaban dolencias.

La Fiscalía Nº14 de La Plata de delitos culposos, a cargo de Ana Scarpino, interviene en la causa, caratulada como “Lesiones culposas”, mientras peritos trabajan para establecer las causas del vuelco.