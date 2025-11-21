MADARIAGA: Resolvieron el robo del jubilado de 81 años y atraparon al ladrón que le sacó $360.000

MADARIAGA





Personal policial realizó en las últimas horas dos allanamientos y aprehensión en relación al asalto del jubilado de Calle 9 de Julio casi Avenida Buenos Aires ocurrido el martes último.

En el marco de la investigación, y por orden del Juzgado de Garantías Nº 3 de Dolores, se ingresó a una vivienda de la calle 43 entre 12 y 14, donde fue identificado el principal sospechoso: un hombre de 43 años, jornalero. Durante la requisa se secuestraron elementos relevantes para la causa y, por disposición de la fiscalía, el acusado quedó aprehendido.

El segundo procedimiento tuvo lugar en una casa ubicada en calle 25 entre 2 y Buenos Aires, donde se incautó una bicicleta tipo mountain bike de color rojo, la cual habría sido utilizada en el robo.

Ambos operativos arrojaron resultados positivos y forman parte del expediente por Robo Agravado.

¿Cómo fue el asalto?

Un hombre de 81 años sufrió un violento robo en su vivienda de la calle 9 de Julio al 400 luego de que un sujeto ingresara con la excusa de venderle una herramienta y terminar atacándolo para robarle una suma importante de dinero.

Según la denuncia, el jubilado recibió en su domicilio a un individuo que le ofreció una motoguadaña. Al rechazar la compra, el desconocido le pidió algo de comer y luego se ofreció a limpiar el terreno. El dueño de casa accedió y lo acompañó hacia el patio.

Fue en ese momento cuando el agresor lo tomó del cuello por detrás y le arrancó la billetera del bolsillo. En ella llevaba documentos personales, tarjetas bancarias, la constancia de ciudadanía italiana y $360.000 en billetes de $10.000. El atacante además lo golpeó con un puñetazo en el rostro antes de huir en una bicicleta de color rojo o naranja.