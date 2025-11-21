MADARIAGA: Resolvieron el robo del jubilado de 81 años y atraparon al ladrón que le sacó $360.000

Personal policial realizó en las últimas horas dos
allanamientos y aprehensión en relación al asalto del jubilado de Calle 9 de
Julio casi Avenida Buenos Aires ocurrido el martes último.
En el marco de la investigación, y por orden del Juzgado de
Garantías Nº 3 de Dolores, se ingresó a una vivienda de la calle 43 entre 12 y
14, donde fue identificado el principal sospechoso: un hombre de 43 años,
jornalero. Durante la requisa se secuestraron elementos relevantes para la
causa y, por disposición de la fiscalía, el acusado quedó aprehendido.
El segundo procedimiento tuvo lugar en una casa ubicada en
calle 25 entre 2 y Buenos Aires, donde se incautó una bicicleta tipo mountain
bike de color rojo, la cual habría sido utilizada en el robo.
Ambos operativos arrojaron resultados positivos y forman
parte del expediente por Robo Agravado.
¿Cómo fue el asalto?
Un hombre de 81 años sufrió un violento robo en su vivienda
de la calle 9 de Julio al 400 luego de que un sujeto ingresara con la excusa de
venderle una herramienta y terminar atacándolo para robarle una suma importante
de dinero.
Según la denuncia, el jubilado recibió en su domicilio a un
individuo que le ofreció una motoguadaña. Al rechazar la compra, el desconocido
le pidió algo de comer y luego se ofreció a limpiar el terreno. El dueño de casa
accedió y lo acompañó hacia el patio.
Fue en ese momento cuando el agresor lo tomó del cuello por
detrás y le arrancó la billetera del bolsillo. En ella llevaba documentos
personales, tarjetas bancarias, la constancia de ciudadanía italiana y $360.000
en billetes de $10.000. El atacante además lo golpeó con un puñetazo en el
rostro antes de huir en una bicicleta de color rojo o naranja.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
