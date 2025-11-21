Un camión sin frenos atropelló a dos hombres

NACIONALES





La noche del último miércoles la zona de Circunvalación y el acceso a Ruta 34 en Rosario presentó un escenario de tensión y movilización insólita.

La jornada laboral acababa de finalizar para dos hombres que se desplazaban a pie rumbo a sus hogares. Un camión que perdió el control mientras tomaba la bajada de Circunvalación los embistió, dejando como saldo dos heridos de distinta gravedad y provocando una respuesta de emergencia con helicóptero sanitario y cortes de tránsito.

La escena reunió a personal sanitario, fuerzas de seguridad y trabajadores de la Agencia de Seguridad Vial, quienes debieron coordinar la asistencia médica, el orden del flujo vehicular y las tareas preliminares para esclarecer el origen del incidente.

La rápida intervención de los equipos de rescate fue posible gracias a la coordinación entre servicios de emergencia y las autoridades viales, según informó el portal Rosario3.

Mientras tanto, la circulación se vio alterada no solo por la presencia de los patrulleros, ambulancias y el helicóptero, sino también por los desvíos impuestos a vehículos de gran porte, que debieron tomar caminos alternativos cerca de la ruta en dirección a Ibarlucea.

El camión involucrado se quedó sin frenos en el momento de la maniobra para acceder a la Ruta 34 y golpeó a un automóvil antes de atropellar a los dos hombres. Ambos acababan de terminar su jornada laboral y transitaban por el área cuando fueron alcanzados por el vehículo.

Uno de los trabajadores sufrió heridas significativas en una de sus piernas, mientras que el otro presentó golpes en el rostro y la región craneal. Los equipos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) arribaron al lugar junto a un helicóptero sanitario para estabilizar a las víctimas y proceder a su traslado hacia centros médicos de mayor complejidad.

La gravedad de las lesiones y la necesidad de actuar con premura determinaron la participación de personal especializado en rescates en ruta. Fuentes del operativo indicaron que el uso del helicóptero respondió a la urgencia de evitar riesgos adicionales durante el traslado en los horarios de mayor tráfico en la Circunvalación.

El tránsito en la zona de Circunvalación y el acceso a Ruta 34 permaneció restringido durante varias horas, mientras personal de la Agencia de Seguridad Vial y las fuerzas policiales desplegaban retenes y organizaban desvíos. Equipos del SIES y bomberos colaboraron con la evacuación y el retiro de los heridos, así como con la revisión del camión para descartar riesgos adicionales.

Voceros de la Agencia señalaron que la presencia de vehículos pesados en recorridos alternativos generó demoras y concentraciones inusuales en colectoras y entradas a caminos rurales.

Los primeros resultados de la investigación confirmaron que el camión solo sufriría daños menores. El camionero, quien salió ileso del accidente, quedó estacionado en las inmediaciones a la espera de los peritajes. Previamente, ofreció su testimonio a la Policía de Santa Fe, cuyos agentes trabajaron para reconstruir la secuencia del siniestro y recabar información de los testigos.

La información oficial coincide en que la falla de frenos sería la hipótesis principal detrás del episodio. El camión fue inspeccionado en el mismo lugar del impacto, y se realizarán estudios mecánicos adicionales para determinar con precisión su estado.



