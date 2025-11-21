CORRIENTES: su hija le dijo que le dolía un ojo y al revisarla descubrió que tenía gusanos en la cabeza

Una mujer pidió asistencia médica para su hija al descubrir que tenía gusanos en la cabeza. La nena, de 11 años, manifestó dolor en uno de sus ojos y al revisarla advirtió que tenía insectos en el cuero cabelludo.
El suceso ocurrió este miércoles en Santo Tomé, en
Corrientes. La mamá llamó al Hospital Universitario San Juan Bautista para
pedir ayuda y los profesionales trasladaron a la menor hasta el centro de
salud.
Los médicos intentaron extraer las larvas, pero no pudieron
sacarlas todas debido a que padecía una infección avanzada y los gusanos habían
comenzado a destruir tejido y perforar el hueso del cráneo. Ante la gravedad
del caso, decidieron trasladarla al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la
capital provincial, donde permanece bajo control especializado.
De acuerdo con la información publicada por El Litoral,
testigos del procedimiento aseguraron que quedaron “estupefactos” por el estado
en el que se encontraba la nena y por el tiempo que habría permanecido en esa
situación.
Según indicó el pediatra y neonatólogo Flavio Serra, al
citado medio, el diagnóstico de la chiquita se denomina miasis foruncular, que
es una infestación provocada por moscas que depositan sus larvas en la piel o
el cuero cabelludo.
“Estos casos suelen verse como forúnculos, es una miasis
foruncular. A partir de ahí se comienzan a desarrollar las larvas que empiezan
a dañar el tejido, inclusive pudiendo, como en este caso, dañar el cráneo,
convirtiéndose en un caso grave o severo”, explicó el especialista.
“Por supuesto que tiene que ver con la higiene y el cuidado,
pero en general los padres concurren muy rápidamente cuando encuentran algún
tipo de lesión, con algún tipo de tumoración en el cuero cabelludo o en la
parte de la nuca que habitualmente supura o tiene algún tipo de secreción”,
explicó Serra.
El caso provocó una gran conmoción en la comunidad y la
Justicia actuó de oficio dando inicio a una causa contra la madre por “lesiones
graves por omisión”. Ahora, la investigación se centra en recopilar testimonios
y analizar los partes médicos para determinar las responsabilidades del
alarmante estado de salud en el que se encontraba la menor.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
