MADARIAGA: Confirman la muerte de un hombre dentro de un silo en un establecimiento rural

MADARIAGA

Imagen Ilustrativa





Finalmente se confirmó el fallecimiento de un hombre de 65 años quién resultó atrapado en el interior de un silo en un establecimiento rural de Madariaga muy cercano al Aeropuerto de Villa Gesell.

Por causas que se desconocen la víctima sufrió un incidente y dos personas más que estaban con el intentaron ayudarlo y dieron aviso a los bomberos de Villa Gesell y demás sistemas de emergencia.

Durante más de una hora se hicieron tareas para remover granos y poder llegar hasta donde se encontraba. También se les brindó contención a las otras dos personas que se encontraban en estado de shock.

Al sitio llegaron unidades de Villa Gesell y Madariaga de bomberos. También el CPR y ambulancias del sistema de salud geselino.