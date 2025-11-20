MADARIAGA: Bomberos trabajan para rescatar a personas atrapadas en el interior de un silo

Esta mañana bomberos de Villa Gesell recibieron una alerta
por un accidente ocurrido en el interior de un silo de una estancia ubicada en
cercanías del Aeropuerto y el cementerio de esa localidad ya en jurisdicción de
General Madariaga.
Al lugar se despacharon dos dotaciones geselina y también se
solicitó la presencia de bomberos de Madariaga; además de la presencia de
personal del CPR de Madariaga y ambulancias.
El evento fue irradiado, en un principio, como una
emergencia en la Estancia “El Centauro” pero se trata de una subdivisión
familiar del establecimiento Santa Teresa que lleva otro nombre y queda en una parcela contigua.
