MADARIAGA: Bomberos trabajan para rescatar a personas atrapadas en el interior de un silo

MADARIAGA





Esta mañana bomberos de Villa Gesell recibieron una alerta por un accidente ocurrido en el interior de un silo de una estancia ubicada en cercanías del Aeropuerto y el cementerio de esa localidad ya en jurisdicción de General Madariaga.

Al lugar se despacharon dos dotaciones geselina y también se solicitó la presencia de bomberos de Madariaga; además de la presencia de personal del CPR de Madariaga y ambulancias.

El evento fue irradiado, en un principio, como una emergencia en la Estancia “El Centauro” pero se trata de una subdivisión familiar del establecimiento Santa Teresa que lleva otro nombre y queda en una parcela contigua.